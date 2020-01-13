2020-01-13T13:34:12+03:00
Общество

В Самаре пешеходам запретили ходить по Фрунзенскому мосту

Там установили специальные знаки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Евгений ЩекинФото: Евгений ЩекинФото: YouTube
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В Самаре пешеходам запретили ходить по Фрунзенскому мосту. Недавно там появились соответствующие знаки. Об этом сообщил местный видеоблогер Евгений Щекин.

- Висит табличка с надписью «Проход закрыт. Опасно». Возможно, ведутся какие-то работы, - рассказал самарец.

Напомним, что движение по Фрунзенскому мосту открыли 31 декабря 2019 года. Пока он работает в тестовом режиме. Полноценно мост должен заработать в марте 2020 года. Отметим, что открытие Фрунзенского моста не обошлось без происшествий. Некоторое время там «прыгали» крышки люков, потом их решили заварить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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