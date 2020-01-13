2020-01-13T21:18:04+03:00
Общество

Стало известно, почему пешеходам закрыли проход по Фрунзенскому мосту

На объекте все еще ведутся некоторые монтажные работы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Строители монтируют лестничные сходы для пешеходов / Фото: АО "Стройтрансгаз"Строители монтируют лестничные сходы для пешеходов / Фото: АО "Стройтрансгаз"
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В подрядной организации АО «Стройтрансгаз» объяснили, зачем поставили ограждения на Фрунзенском мосту, которые запрещают пешеходам ходить там. Как выяснилось, временная схема организации движения, по которой мост работает с 31 декабря 2019 года, не предусматривает проход пешеходов через реку Самару.

- Ограждения установлены в целях обеспечения безопасности граждан. Сейчас у 8 опоры с правой и с левой стороны ведутся работы по монтажу лестничных сходов с моста для пешеходов, - рассказали в пресс-службе компании.

По словам представителей подрядной организации, пешеходное движение через мост будет запущено только после того, как он заработает в полную силу, что должно произойти в марте 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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