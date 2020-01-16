В Самаре готовятся к строительству транспортного узла у Кировского рынка

16 Янв. 2020 2020-01-16T23:24:43+03:00

В 2020 году начнется подготовка к строительству транспортно-пересадочного узла на станции «Пятилетка».

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Областной минтранс начинает подготовку к организации транспортно-пересадочного узла на железнодорожной станции Пятилетка в Кировском районе Самары. Часть работ по проектно-сметной документации планируют выполнить уже в этом году.

Стало известно, что работа пройдет с несколько этапов. Предполагается, что территория изменится довольно радикально – на месте торговых рядов Кировского рынка (тех, которые располагались вдоль путей) могут устроить автовокзал с подземным переходом, а также построить перехватывающую парковку.

Напомним, о планах устроить в районе Пятилетки большой транспортный узел власти говорят давно. Предполагается, что здесь будет одна из ключевых точек для скоростной электрички в Тольятти, где можно будет пересесть как на метро, так и на наземный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU