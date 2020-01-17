Павильон на месте снесенного рынка на Авроре в Самаре убрали
Жалобы горожан на торговый павильон, который в начале января неожиданно появился на месте снесенного рынка на пересечении улиц Авроры и Аэродромной, возымели действие. Киоск, который уже подключили к электросетям, но где еще не начали торговать, все-таки убрали. Об этом в соцсетях сообщили местные жители.
- Вопрос с павильоном на месте снесенного рынка закрыт. Благодарю жителей за активность и неравнодушие, а главу Самары — за оперативность, - написал в твиттере депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
Напомним, что ранее суд признал рынок «Лотос» незаконным и постановил демонтировать его. Осенью прошлого года торговые ряды убрали, что вызвало недовольство некоторых местных жителей и самих торговцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU