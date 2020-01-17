2020-01-17T13:33:19+03:00
Общество

Павильон на месте снесенного рынка на Авроре в Самаре убрали

Киоск демонтировали после многочисленных жалоб горожан
Анастасия ФИЛАТОВА
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Павильон простоял несколько дней, а потом его убралиПавильон простоял несколько дней, а потом его убралиФото: Twitter.com
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Жалобы горожан на торговый павильон, который в начале января неожиданно появился на месте снесенного рынка на пересечении улиц Авроры и Аэродромной, возымели действие. Киоск, который уже подключили к электросетям, но где еще не начали торговать, все-таки убрали. Об этом в соцсетях сообщили местные жители.

- Вопрос с павильоном на месте снесенного рынка закрыт. Благодарю жителей за активность и неравнодушие, а главу Самары — за оперативность, - написал в твиттере депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Напомним, что ранее суд признал рынок «Лотос» незаконным и постановил демонтировать его. Осенью прошлого года торговые ряды убрали, что вызвало недовольство некоторых местных жителей и самих торговцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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