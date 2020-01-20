Суд: Жигулевская ГЭС в обмелении Волги не виновата

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:05:52+03:00

В областном суде решили, что Жигулевская ГЭС не виновата в обмелении Волги

С обвинениями выступило Росрыболовство, но компания доказала, что ведомство не право

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В Самарском областном суде посчитали, что Росрыболовство неоправданно обвинило филиал ПАО «РусГидро» «Жигулевская ГЭС» в причастности к понижению уровня воды в Куйбышевском водохранилище весной 2019 года. В октябре суд Промышленного района постановил: компания должна заплатить 50 тыс. рублей – фактически, за точное выполнение спущенных Федеральным агентством водных ресурсов директив по выработке. Именно это постановление отменили в областном суде, ознакомившись со всеми материалами дела.

- Мы удовлетворены решением суда. Жигулевская ГЭС не принимает и не может принимать решений о том, сколько воды пропустить через сооружения станции, а сколько накопить в водохранилище. Это исключительная компетенция государственного регулирующего органа — Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы), - отметил директор филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» Олег Леонов.

В организации еще раз подчеркнули, что Жигулевская ГЭС не принимает решения о пропуске воды через свои сооружения. В 2019 году на обмеление Волги повлияли природные факторы, на которые работа ГЭС никак не влияет: в частности, в 2019 году приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада составил 69% от среднемноголетних значений, в мае – 71%. Устанавливая объемы сбросов, Росводоресурсы опираются на нормативные документы, фактическую ситуацию, прогнозы притока, предложения водопользователей.

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ИСТОЧНИК KP.RU