2020-01-20T13:05:52+03:00
Общество

Суд: Жигулевская ГЭС в обмелении Волги не виновата

С обвинениями выступило Росрыболовство, но компания доказала, что ведомство не право
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
Поделиться:
В областном суде решили, что Жигулевская ГЭС не виновата в обмелении ВолгиВ областном суде решили, что Жигулевская ГЭС не виновата в обмелении Волги
Изменить размер текста:

В Самарском областном суде посчитали, что Росрыболовство неоправданно обвинило филиал ПАО «РусГидро» «Жигулевская ГЭС» в причастности к понижению уровня воды в Куйбышевском водохранилище весной 2019 года. В октябре суд Промышленного района постановил: компания должна заплатить 50 тыс. рублей – фактически, за точное выполнение спущенных Федеральным агентством водных ресурсов директив по выработке. Именно это постановление отменили в областном суде, ознакомившись со всеми материалами дела.

- Мы удовлетворены решением суда. Жигулевская ГЭС не принимает и не может принимать решений о том, сколько воды пропустить через сооружения станции, а сколько накопить в водохранилище. Это исключительная компетенция государственного регулирующего органа — Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы), - отметил директор филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» Олег Леонов.

В организации еще раз подчеркнули, что Жигулевская ГЭС не принимает решения о пропуске воды через свои сооружения. В 2019 году на обмеление Волги повлияли природные факторы, на которые работа ГЭС никак не влияет: в частности, в 2019 году приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада составил 69% от среднемноголетних значений, в мае – 71%. Устанавливая объемы сбросов, Росводоресурсы опираются на нормативные документы, фактическую ситуацию, прогнозы притока, предложения водопользователей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

А рыбу тоже они? В обмелении Волги Росрыболовство обвиняет Жигулевскую ГЭС

Энергетики же утверждают, что действовали в строгом соответствии с установленным режимом сброса воды (подробности)

Нашли виноватых: в Самаре судьи объяснили, из-за кого погибла рыба в Волге

Суд поставил точку в деле об обмелении Волги, но на Жигулевской ГЭС считают, что им приписали лишние полномочия (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кинель-Черкасском районе к 2023 году построят многофункциональный мусорный комплекс
В Самаре жители десятков домов в Промышленном районе остались без холодной воды
Самара попала в топ-20 городов России с самыми ленивыми жителями
Суд: Жигулевская ГЭС в обмелении Волги не виновата
В Самаре бесхозная сумка устроила переполох в арбитражном суде
В Кинеле неизвестный угнал «десятку» с 4-летним ребенком в салоне
В Самаре пенсионер на «Субару» сбил девушку-нарушительницу
В Самаре к 75-летию победы установят медиафасады и фотозоны со звездами
В Самаре вновь перестали работать катки в парках Победы и Дружбы
В Самаре мужчина продал полицейским два диска с программой и попал под статью
В Тольятти у курьера интернет-магазина нашли более 1 кг мефедрона
В Самаре узаконили строительство нового «Макдоналдса» возле Центрального автовокзала
«Бросался под машины и орал»: в Тольятти мужчина разделся и лег на асфальт
В аэропорту Курумоч за месяц сожгли 720 кг фруктов, орехов и специй
В Самарской области цифровое телевидение ушло на профилактику
Александр Соболев тренируется с «Крыльями Советов» в Турции
«Лада» одержала первую победу в групповом этапе Кубка Европейской гандбольной федерации
В бизнесмена стреляли из «Сайги», а не из «Калашникова»: следователи рассказали подробности громкого убийства в Самаре
Стало известно, где была 14-летняя девочка, которую спасатели искали ночью на Волге у Сызрани
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Баскетболистки «Самары» переиграли «Спартак-2» во втором матче тура
В Самаре мужчина застрелил бывшего мужа жены из автомата Калашникова
В Самарской области погода побила 10 рекордов
Движение троллейбусов по улице Ленинградской в Самаре восстановили
В Тольятти в лесу нашли снежных блох
В Сызрани спасатели ночью искали пропавшую на Волге 14-летнюю девочку
По Самарской области ездил иностранец с поддельными правами
Баскетболистки «Самары» обыграли ногинский «Спартак-2» 72:65
Из-за аномально теплого января около Самары вскрылась Волга