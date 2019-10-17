2019-10-17T18:18:44+03:00
Общество

Нашли виноватых: в Самаре судьи объяснили, из-за кого погибла рыба в Волге

Суд поставил точку в деле об обмелении Волги, но на Жигулевской ГЭС считают, что им приписали лишние полномочия
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Жители Самарской области летом были очень обеспокоены судьбой рыбы в ВолгеЖители Самарской области летом были очень обеспокоены судьбой рыбы в ВолгеФото: "КП" Архив
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Неживая вода

В суде Промышленного района в Самаре назвали виновника обмеления Волги и гибели рыбы и объяснили, как пришли к такому выводу. Крайними оказалась Жигулевская ГЭС, которая по мнению судебных органов, "скинула" слишком много воды, не подумав о том, где же будут нереститься судаки и сазаны, окуни.

Напомним, что в суд обратилось Средневолжское управление Росрыболовства. Здесь обеспокоились сообщениями в СМИ о гибели рыбы в результате обмеления Волги и решили проверить поступившую информацию. Выяснилось, что на самом деле некоторые участки реки обмелели и это привело к гибели водных биологических ресурсов. Найти причину снижения уровня воды оказалось несложно: в весенний период Жигулевская ГЭС (филиал Русгидро) согласно прописанным в уставе обязанностям регулирует уровни водохранилищ, осуществляя холостые сбросы воды. Поэтому именно эту организацию в ведомстве посчитали главным вредителем: сбросили лишнего, а рыбе стало негде жить.

Сначала в суде засомневались в верности доводов истца. В самом деле, "Жигулевская ГЭС" самостоятельно никаких решений не принимает. График работы по сбросу воды в компанию присылают сверху - из Федерального агентства водных ресурсов. Этот документ составляют тщательно, с привлечением экспертов из всех отраслей, в том числе из Росбыловства, Гидромета. И ГЭС не может изменять его по собственной прихоти. Так что формально все было правильно: уровень водохранилища не опускался ниже 49 метров (это допустимая величина, обеспечивающая прохождение судов). До верхней отметки в 53 метра он поднялся только к 1 июля.

Точку поставил научный сотрудник

Но склонить суд на сторону Росрыболовства удалось научному сотруднику саратовского отделения Всероссийского научно-исследовательского института рыбного института Михаила Шенкевича. Мужчина был убедителен: да, 49 метров - это допустимый уровень для судоходства. А вот для нереста рыб нужно не менее 53 метров. Понизился уровень в результате действий ГЭС - они и виноваты. Судей это объяснение удовлетворило.

- Росводоресурсы действительно устанавливается режим сработки водохранилища, которого ГЭС должен придерживаться. Однако, в данном случае в результате ошибки прогнозирования уровня паводка, данный режим был избран ошибочно, - отметили в окончательном постановлении Промышленного суда. И подчеркнули: мол, хоть и закралась ошибка, "Жигулевская ГЭС" должна была что-то сделать.

В итоге организацию по факту обвинили в бездействии: не провели оценку вреда для окружающей среды, не скорректировали негативное воздействие. Последствия такого поведения получились очень некрасивыми: их тяжесть сейчас еще даже невозможно оценить,экологи говорят, что реально понять, насколько все плохо, можно будет только спустя пару лет.

Суд ставит точку, ГЭС - запятую

По решению Промышленного суда Жигулевская ГЭС должна заплатить 50 тыс. рублей, главный инженер организации Лытиков - 10 тыс. рублей. Кажется, справедливо: не оценили влияние сбросов на состояние водных объектов, не учли требования к сохранению водных ресурсов.

Но вот вопрос: а где же был научный сотрудник и его коллеги тогда, когда решение по уровню сбросов на год составлялось? Кто утвердил документ в ФАВР? Почему с ним согласилось Росрыболовство, которое сейчас выступает с иском? И не повторится ли та же история в следующем году, когда кто-то неверно проанализирует данные, составит ошибочный прогноз... Ведь спросить-то, как оказалось, можно только с исполнителя.

В самой Жигулевской ГЭС отметили, что с решением не согласны. И каждый пункт обвинения оспорили, подтвердив позицию документально.

- В соответствие с действующим законодательством Жигулевская ГЭС не принимает и не может принимать решений о порядке пропуска воды через сооружения ГЭС. Это исключительная компетенция государственного регулирующего органа – Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы). Пропуск воды через Жигулевскую ГЭС в период половодья в апреле-мае 2019 года осуществлялся в точном соответствии с указаниями Росводресурсов от 17.04.2019 и 07.05.2019. Это работа по нашим нормативным документам. Проверки по запросам прокуратур из различных регионов Поволжья подтвердили, что нарушений в работе Жигулевского гидроузла нет, - отметили в организации еще раз.

Наверняка, судебные споры продолжатся и дальше. Но пока нет ответа на главный вопрос: а какой штраф заплатят те люди, которые принимали решение о работе в период пропуска весеннего половодья? Или же в следующем году подписывать документы будут они же? Тогда за Волгу становится действительно страшно.

Мнение эксперта

Сергей Саксонов, заведующий лабораторией проблем фиторазнообразия Института экологии Волжского бассейна РАН

- Я вижу здесь некое стечение отрицательных обстоятельств, явлений. Все совпало: растаявший снег не дал притока воды, осадки задержались. Все связано. Это первый звоночек о том, что все наши действия по отношению к природе выходят нам отнюдь не тем боком, как мы ждали. Когда строился каскад водохранилищ, преследовалась цель обеспечить судоходство по Волге, иначе сделать это было невозможно. Какое-то время работал план по обеспечению нужным количеством воды всей территории рядом с великой русской рекой, но теперь идет сбой. Возможно, это фатальная ошибка. Хотелось бы, чтобы за нее кто-то ответил. Еще хуже, если это некомпетентность специалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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