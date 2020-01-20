2020-01-20T13:35:23+03:00
Общество

Вот новый поворот: в деле о коррупции в администрации Октябрьского района Самары появился еще один эпизод

Один из чиновников попался на получении полумиллиона рублей
Александра БУДАЕВА
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Деньги, по версии следствия, передавали как банковскими переводами, так и наличкойДеньги, по версии следствия, передавали как банковскими переводами, так и наличкойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Никогда такого не было, и вот опять: уголовное дело чиновника, заподозренного в коррупции, обрастает новыми эпизодами.

Напомним, история эта началась в сентябре прошлого года, когда в администрации Октябрьского района Самары прошли масштабные обыски. Выяснилось, что полицейские пришли "по душу" Александра Фролова, который на тот момент занимал должность замначальника отдела потребительского рынка. Чиновника заподозрили в получении взяток от предпринимателей - тогда речь шла о 300 тысячах рублей, в региональном Следственном комитете возбудили соответствующее уголовное дело.

В 2020 году эта история получила продолжение: 17 января следователи возбудили в отношении Фролова еще одно уголовное дело по ч.5 ст.290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере".

- В ходе следствия удалось выяснить, что Фролову платил еще один предприниматель - в общей сложности ему передали полмиллиона рублей, - рассказал корреспондентам "КП-Самара" собственный источник в следствии. - Деньги передавались с мая 2015 по сентябрь 2019 года, причем как наличкой, так и при помощи банковских переводов.

Взамен, по версии следствия, Фролов делал так, что на нужные конторы даже при наличии нарушений в сфере торговли и оказания услуг, его подчиненные протоколы не составляли.

Бывший чиновник сейчас находится под арестом, расследование еще не завершено. Однако санкции статей, по которым в отношении него уже возбудили уголовные дела, предусматривают многомиллионные штрафы и реальное лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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