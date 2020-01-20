"Нужно чаще проверять": после пожара в ресторане "Золотая пагода" безопасностью общепита займутся всерьез
В Самаре могут начаться проверки в ресторанах и других заведениях общепита в самом скором времени. Об этом сказал на оперативном совещании губернатор Дмитрий Азаров. Обсуждался страшный пожар в ресторане "Золотая пагода" на Димитрова, 1. Он возник 18 января, около пяти часов вечера. Горела кровля на 1200 кв.м. ЧП ликвидировали 149 человек. В огне никто не пострадал: здание покинули 25 человек.
- Я не вижу препятствий для того, чтобы проверять подобного рода учреждения. Внимание к объектам массового пребывания людей должно быть постоянным. Уверен, прокуратура окажет содействие. Безопасность наших граждан – прежде всего, - отметил губернатор.
В МЧС сообщили, что предварительная причина пожара- аварийный режим работы электрооборудования, а точнее - повреждение электродвигателя вытяжки из кухни.
Больше никаких ЧС в регионе на крещенские праздники не было.
Пожар в ресторане Золотая пагода в Самаре.
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ИСТОЧНИК KP.RU