2020-01-20T17:21:50+03:00
Происшествия

"Нужно чаще проверять": после пожара в ресторане "Золотая пагода" безопасностью общепита займутся всерьез

Пожар в ресторане "Золотая пагода" мог начаться из-за неполадок в электродвигателе вытяжки из кухни
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Третий этаж пострадал наиболее серьезноТретий этаж пострадал наиболее серьезноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре могут начаться проверки в ресторанах и других заведениях общепита в самом скором времени. Об этом сказал на оперативном совещании губернатор Дмитрий Азаров. Обсуждался страшный пожар в ресторане "Золотая пагода" на Димитрова, 1. Он возник 18 января, около пяти часов вечера. Горела кровля на 1200 кв.м. ЧП ликвидировали 149 человек. В огне никто не пострадал: здание покинули 25 человек.

- Я не вижу препятствий для того, чтобы проверять подобного рода учреждения. Внимание к объектам массового пребывания людей должно быть постоянным. Уверен, прокуратура окажет содействие. Безопасность наших граждан – прежде всего, - отметил губернатор.

В МЧС сообщили, что предварительная причина пожара- аварийный режим работы электрооборудования, а точнее - повреждение электродвигателя вытяжки из кухни.

Больше никаких ЧС в регионе на крещенские праздники не было.

Пожар в ресторане Золотая пагода в Самаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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