Теперь горят "Дрова": в Тольятти чуть не случился пожар в ресторане из-за вытяжки

21 Янв. 2020 2020-01-21T07:26:10+03:00

Погибших и пострадавших в пожаре в ресторане "Дрова" в Тольятти нет

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Вечером 20 декабря случился пожар в ресторане "Дрова" в Тольятти на ул. Победы. Правда, пламя удалось сбить до прибытия пожарных, с помощью подручных средств огнетушения.

Сообщение о задымлении поступило в одиннадцать часов вечера. Пожарные подразделения направили на место, сначала присвоив ЧП второй ранг. Как выяснилось уже на месте, в вентиляционной шахте горели жировые отложения, площадь пожара - 1 квадратный метр. В самом ресторане было много дыма, всех гостей и служащих пришлось вывести на улицу. В момент ЧП в помещении находились 25 человек. Все они эвакуировались самостоятельно.

Такие ЧП в последнее время в Самарской области происходят очень часто. Перед Новым годом пожар случился в ресторане "Три оленя" на Московском шоссе. А 18 января сгорел ресторан "Золотая пагода" в Самаре. Во всех случаях пожар начинался с вытяжки. Видимо, рестораторам Самары нужно обратить внимание на необходимость чистить вентиляционные трубы от жира.

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ИСТОЧНИК KP.RU