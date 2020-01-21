«Крылья Советов» просматривают греческого нападающего Стефаноса Атанасиадиса

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:52:13+03:00

«Крылья» сейчас находятся на сборах в Белеке. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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На сборах в Турции с «Крыльями Советов» тренируется 31-летний греческий нападающий Стефанос Атанасиадис. Футболист, который выступает за клуб ПАС из города Янина, находится в самарской команде на просмотре, сообщает пресс-служба «Крыльев».

Форвард всю свою карьеру провел в Греции и Израиле. Он выступал за ПАОК, «Пансерраикос» и «Маккаби» из Хайфы.

Напомним, сейчас самарцы находится на сборах в Белеке. Сегодня, 21 января, «КС» проведут первый контрольный матч – против юрмалинского «Спартака». В прямом эфире игру покажет YouTube-канал «Крыльев Советов». Начало встречи – в 18:00 по самарскому времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU