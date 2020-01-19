Александр Соболев тренируется с «Крыльями Советов» в Турции

19 Янв. 2020 2020-01-19T22:19:45+03:00

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Нападающий Александр Соболев приступил к тренировкам с «Крыльями Советов» на сборе в турецком Белеке. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба. Ранее сообщалось, что представители футболиста не смогли договориться с ЦСКА о переходе.

- Команда тренируется в двухразовом режиме. Если первые дни сбора тренерский штаб чередовал задания на физическую подготовку с игровым упражнениями, то теперь акцент делается на работу с мячом. Особое удовольствие игроки получают, забивая голы в двухсторонках. Сегодня наибольшее количество голов на счету Деяна Радонича, Дмитрия Комбарова и Александра Соболева, - рассказали в «Крыльях».

Напомним, ранее Соболев не полетел на сборы с командой. Тогда появилась информация, что лучший бомбардир «КС» в этом сезоне и второй в гонке бомбардиров РПЛ может перейти в «Динамо» или ЦСКА. Также в Соболеве был заинтересован клуб Английской премьер-лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU