2020-01-21T13:37:24+03:00
Общество

В центре Самары запретят парковаться на улицах с трамвайными путями

Чиновники объяснили, почему введут ограничение
Анастасия ФИЛАТОВА
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Парковку не будут делать на улицах Фрунзе и ГалактионовскойПарковку не будут делать на улицах Фрунзе и ГалактионовскойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В центре Самары не будут делать парковки на улицах с трамвайными путями. Об этом в твиттере сообщили представители департамента транспорта города. Также чиновники объяснили, почему нельзя будет парковаться на подобных улицах.

- Логика наипростейшая. Ширина дороги небольшая. Трамваи плюс запаркованные авто приведут к заторам и простою общественного транспорта, - отметили в дептрансе.

Так, парковку запретят на улицах Фрунзе, Галактионовской и Красноармейской. Напомним, что летом 2020 года в центре Самары введут платные парковки. Стоимость одного часа составит 30 рублей. Местные жители смогут приобрести абонементы на платную парковку по льготной цене, с помощью которых они смогут занимать любые свободные парковочные места.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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