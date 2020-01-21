В центре Самары запретят парковаться на улицах с трамвайными путями
В центре Самары не будут делать парковки на улицах с трамвайными путями. Об этом в твиттере сообщили представители департамента транспорта города. Также чиновники объяснили, почему нельзя будет парковаться на подобных улицах.
- Логика наипростейшая. Ширина дороги небольшая. Трамваи плюс запаркованные авто приведут к заторам и простою общественного транспорта, - отметили в дептрансе.
Так, парковку запретят на улицах Фрунзе, Галактионовской и Красноармейской. Напомним, что летом 2020 года в центре Самары введут платные парковки. Стоимость одного часа составит 30 рублей. Местные жители смогут приобрести абонементы на платную парковку по льготной цене, с помощью которых они смогут занимать любые свободные парковочные места.
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ИСТОЧНИК KP.RU