Пересечет реку: в Самаре линию метро могут протянуть от Соцгорода до 18 км Московского шоссе

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:37:37+03:00

Также в планах — строительство еще 18 станций метрополитена

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В сети появилась схема перспективного развития метро в Самаре до 2038 года. Она предполагает строительство в областной столице второй ветки метро и продление существующей. Согласно данным, размещенным на сайте Табурент.ру, часть станций планируется проложить до 2027 года, остальные же — после.

Схема прокладки новых линий метро

- Планы по развитию метрополитена предполагают строительство участка второй линии от перспективной станции «Хлебная» до перспективной станции «Орловская» с возведением 5 станций до 2028 года. Также в планах участок метро от перспективной станции «Орловская» до перспективной станции «18 км», которую могут разместить в районе пересечения Московского и Волжского шоссе, со строительством 5 станций, - говорится на сайте.

Кроме того, в Самаре от станции «Московская» могут продолжить ветку до перспективной станции «12 станция» в поселке Соцгород. Предполагается, что она пересечет реку Самару. Для этого нужно будет построить 8 станций. Ориентировочно, стоимость реализации данного проекта, рассчитанного на 2025-2038 годы, понадобится около 240 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU