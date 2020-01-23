2020-01-23T16:34:17+03:00
Общество

"С нами все становится понятным": Журналист КП-Самара стала победителем конкурса публикаций о финансах

Жюри отметило полезные публикации о банковских картах
Анастасия МЫШКИНА
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Самарскую "Комсомолку" поблагодарили за грамотные статьи о финансахСамарскую "Комсомолку" поблагодарили за грамотные статьи о финансахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Заместитель редактора "КП-Самара" по интернет-версии Ольга Афанасьева стала победителем конкурса "Просто о финансах", который проводил "Промсвязьбанк". Также награды получили представители телеканала Самара Гис и интернет- издания Территория. Самара. Как рассказали представители банка - организатора конкурса, его цель - поощрить тех авторов, которые своими текстами помогают горожанам разобраться в новых и уже привычных финансовых услугах.

- Наш банк сегодня является одним из лидеров финансового рынка Самары. И мы рады сказать "спасибо" тем журналистам, которые помогают нам рассказать жителям города о новых услугах и возможностях, повысить уровень финансовой грамотности. Я хочу отметить высокий уровень финансовых журналистов Самары - это признают даже наши коллеги из других филиалов, - отметила вице-президент - региональный директор АО "Самарский" Промсвязьбанка Татьяна Перемышлина.

Лучшие финансовые журналисты региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лучшие финансовые журналисты регионаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Награду Ольга Афанасьева получила за публикации о том, как можно сэкономить на подарках, просто расплачиваясь картой - в преддверии Нового года эта информация был очень своевременной, и за испыталку о том, можно ли в Самаре прожить без налички и с какими проблемами при этом приходится сталкиваться.

- Мы всегда стараемся простым и доступным языком объяснять все, что интересует наших читателей. На сайте samara.kp.ru можно найти и материал о детских банковских картах, и о том, как оплачивать проезд в общественном транспорте безналичным способом. Эти темы касаются каждого. И мы благодарны "Промсвязьбанку" за готовность всегда дать самые полные комментарии, - поделилась Ольга Афанасьева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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