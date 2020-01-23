А кот Мостик у нас свой будет? Строители Крымского моста уже начали укрощать Волгу

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:48:45+03:00

Вот так сейчас выглядит стройплощадка. Фото: Дума г.о. Тольятти

Тольяттинские депутаты сообщили, что технику к месту строительства моста около Климовки тоже привезли из Крыма

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В Самару уже прибыли строители Крымского моста и развернули свой лагерь около села Климовка, на берегу Волги. Здесь им предстоит возвести важнейший мостовой переход, который станет частью проекта "Шелковый путь" из Китая в Европу. Через несколько лет по этой трассе помчатся грузовики с товарами, да и все автомобилисты смогут воспользоваться скоростной дорогой, не толкаясь в пробках на плотине около Жигулевской ГЭС. Но пока стройка только начинается и посмотреть на нее приехали тольяттинские депутаты. По их словам за месяц многое изменилось.

- Сейчас строители выравнивают грунт для строительства подъездных путей, обустраивают порт с причальными стенками, почти готова площадка под первую опору моста, - сообщили тольяттинские народные избранники.

Интересно, что строители привезли с собой из Крыма серьезную стройтехнику. А вот будет ли у самарского моста свой талисман, каким был для Крымского кот Мостик - пока неизвестно.

На берегу Волги строители высадились в середине декабря. Они сразу приступили к работе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/749750" frameborder="0"></iframe> Что происходит на площадке строительства моста через Волгу в районе Климовки.Ольга НОВИКОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU