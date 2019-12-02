Самарский видеоблогер снял с воздуха строительство моста через Волгу у села Климовка

СЕГОДНЯ 19:37 2019-12-02T19:44:12+03:00

Работы стартовали около 1,5 месяцев назад, но рабочие уже многое успели сделать Фото: Скриншот с видео

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В Самарской области активно продолжается строительство нового масштабного объекта - моста через реку Волгу у села Климовка в Шигонском районе. Рабочие вовсю обустраивают подъездные пути к будущему мостовому переходу: снимают верхний слой почвы и отсыпают песком будущие дороги.

На днях стройку заснял с воздуха один из самарских видеоблогеров. Судя по кадрам, с последней видеосъемки техники и людей там значительно прибавилось. Причем не только на суше, но и в воде. Повсюду видны строительные вагончики.

Напомним, что официально старт строительству нового моста был дан в середине октября. Планируется, что рабочие возведут объект длиной 3,7 км к 2024 году. По проекту мост будет четырехполосным. Расчетная скорость движения по нему составит около 120 км/ч.

Начало строительства моста через Волгу / Климовка / Тольятти .Видео: Александр Карягин

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ИСТОЧНИК KP.RU