В Тольятти следователи проверят информацию о нападении бродячей собаки на подростка
В Тольятти произошел еще один случай нападения бродячих собак на человека. Во вторник, 21 января, бездомный пес вцепился в ногу старшеклассника, который направлялся в школу. Произошло все около торгового центра «Мадагаскар». Информация об этом, которая появилась в местных СМИ, заинтересовала следователей. Они решили проверить сведения о происшествии.
- Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти начата доследственная проверка. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия и устанавливается ребенок, пострадавший от бездомного животного, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
Насколько известно, проверкой данного случая займется и прокуратура Автозаводского района. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собаки терроризируют Тольятти: жертвой стала девочка из Италии, а водители спасают пешеходов
Проверку по факту участившихся происшествий с животными проводят следователи, разобраться с проблемой требует губернатор
«Сама мать, как я могла отсидеться?»: продавец павильона отбила ребенка от рвущей его стаи бродячих собак
Наталья Луговкина не спасовала и тут же кинулась на подмогу
«Они разорвут детей и не заметят»: самарцев терроризировала стая собак, которых они сами и прикормили
Сейчас самых активных псов увезли в приют, но жители до сих пор спорят, стоит ли ликвидировать бродячих собак (подробности)
"Я за собакой уберу, а "свиньи" за собой? Почему самарцам не нравятся новые правила содержания животных
Журналист «КП», хозяйка собаки и кота, изучила правила и попыталась понять, реально ли жить по новому документу
ИСТОЧНИК KP.RU