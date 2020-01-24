2020-01-24T13:36:16+03:00
Происшествия

В Тольятти следователи проверят информацию о нападении бродячей собаки на подростка

Сейчас правоохранители ищут пострадавшего ребенка
Анастасия ФИЛАТОВА
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Бездомный пес покусал школьника за ногуБездомный пес покусал школьника за ногуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Тольятти произошел еще один случай нападения бродячих собак на человека. Во вторник, 21 января, бездомный пес вцепился в ногу старшеклассника, который направлялся в школу. Произошло все около торгового центра «Мадагаскар». Информация об этом, которая появилась в местных СМИ, заинтересовала следователей. Они решили проверить сведения о происшествии.

- Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти начата доследственная проверка. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия и устанавливается ребенок, пострадавший от бездомного животного, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Насколько известно, проверкой данного случая займется и прокуратура Автозаводского района. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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