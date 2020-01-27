Все полеты из Самары в Китай приостановлены на неопределенный срок

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:02:22+03:00

Пока улететь из Самары в Китай невозможно Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Сейчас обе авиакомпании, которые летали из Курумоча на Хайнань, заняты вывозом туристов с острова

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Авиакомпании iFly и AZUR air приостановили полеты из Самары на китайский остров Хайнань. Как заявили представители авиакомпаний, транспортное сообщение будет восстановлено только после специального распоряжения Ростуризма.

На сайте авиакомпании AZUR air, которая возила туристов из Самары в китайскую Санью через Ростов-на-Дону, объявление об отмене рейсов размещено 27 января.

- В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в КНР и решениями стратегического партнёра, туроператора ANEX Tour, авиакомпания AZUR air приостанавливает программу завоза туристов в Китай, - сообщает перевозчик. - В кратчайшие сроки, начиная с 27 января, будет организован вывоз отдыхающих российских граждан с острова Хайнань.

На сайте iFly информации об отмене рейсов в Китай нет. В расписании рейсов аэропорта Курумоч ближайшие после перерыва на китайский Новый год полеты запланированы на 9 и 12 февраля. Однако в пресс-службе авиакомпании журналиста «Комсомольской правды-Самара» заверили, что с сегодняшнего дня все полеты в Китай отменяются.

- Полеты приостановлены до специального распоряжения Ростуризма, - заявила представитель авиакомпании Валерия Стрелкова. – Когда это произойдет, неизвестно. Сейчас мы ориентированы на вывоз россиян с острова.

Прилетающие из Китая пассажиры и экипажи проходят врачебный осмотр прямо на борту судна, а сами самолеты дезинфицируют. А экипажи воздушных судов контролируют состояние пассажиров в полете на рейсах из КНР и при необходимости готовы оперативно передать информацию в медицинские службы.

Напомним, Самара вошла в десятку российских городов, наиболее подверженных риску проникновения китайского коронавируса. Для защиты от иностранной заразы в аэропорту «Курумоч» работает санитарный кордон, а продажа туров в Китай приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU