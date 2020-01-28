2020-01-28T14:05:59+03:00
Происшествия

В Чапаевске депутат гордумы заказала "киллеру" убийство мужа ради его денег и недвижимости

План женщины провалился. Силовики задержали ее сразу после передачи денег [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Женщина решила организовать убийство супруга вместе со своей подругойЖенщина решила организовать убийство супруга вместе со своей подругойФото: скриншот с видео
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В Самарской области силовики задержали 44-летнюю женщину, которая является депутатом думы Чапаевска 6 созыва. Дело в том, что она вместе с 40-летней подругой решила "убрать" своего мужа. Женщина поняла, что больше не хочет делить с супругом совместно нажитое имущество.

- По версии следствия, подозреваемая решила завладеть совместно нажитым движимым и недвижимым имуществом, а также деньгами свое мужа. Для этого она вместе с подругой решила организовать убийство супруга. 20 января они встретились в кафе с неким Дмитрием и предложили ему 400 тысяч рублей за совершение убийства. Мужчина согласился, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

В понедельник, 27 января, женщины передали "киллеру" аванс в 200 тысяч рублей. Сразу после этого их задержали сотрудники ФСБ. В ходе допроса подозреваемые отказались давать показания. Скоро в отношении них будет избрана мера пресечения. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Организация приготовления к убийству по найму группой лиц по предварительному сговору".

В Чапаевске депутата гордумы задержали по подозрению в организации убийства мужа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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