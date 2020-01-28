В Чапаевске депутат гордумы заказала "киллеру" убийство мужа ради его денег и недвижимости

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:05:59+03:00

Женщина решила организовать убийство супруга вместе со своей подругой Фото: скриншот с видео

Изменить размер текста: A A

В Самарской области силовики задержали 44-летнюю женщину, которая является депутатом думы Чапаевска 6 созыва. Дело в том, что она вместе с 40-летней подругой решила "убрать" своего мужа. Женщина поняла, что больше не хочет делить с супругом совместно нажитое имущество.

- По версии следствия, подозреваемая решила завладеть совместно нажитым движимым и недвижимым имуществом, а также деньгами свое мужа. Для этого она вместе с подругой решила организовать убийство супруга. 20 января они встретились в кафе с неким Дмитрием и предложили ему 400 тысяч рублей за совершение убийства. Мужчина согласился, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

В понедельник, 27 января, женщины передали "киллеру" аванс в 200 тысяч рублей. Сразу после этого их задержали сотрудники ФСБ. В ходе допроса подозреваемые отказались давать показания. Скоро в отношении них будет избрана мера пресечения. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Организация приготовления к убийству по найму группой лиц по предварительному сговору".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/757327" frameborder="0"></iframe> В Чапаевске депутата гордумы задержали по подозрению в организации убийства мужа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Не простил, что бросила? В Самаре известного адвоката арестовали за подготовку убийства своей бывшей

Юрист и хоккеист Михаил Артюхов считает, что его подставили и не признает свою вину, расследование дела продолжается (подробности)

«Он ревновал и не хотел отдавать ребенка»: несостоявшаяся жертва адвоката из Тольятти рассказала, за что ее хотели убить

Марина Г. и адвокат Михаил Артюхов провели вместе 9 лет, юрист нашел другую женщину, а теперь попал под подозрения в организации заказного убийства своей бывшей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU