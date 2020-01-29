В Самаре хотят создать музей трудовой славы Безымянки, где в годы войны выпускали самолеты Ил-2
В Кировском районе Самары предложили создать музей трудовой славы Безымянки. С просьбой выделить средства на воплощение задумки в жизнь к главе региона обратился Герой Советского союза Владимир Чудайкин.
- На Безымянке выпускали по 16 самолетов в день в годы войны. Немцы наших Куйбышевских самолетов боялись как огня, – отметил Герой Социалистического труда, почетный гражданин Самарской области Максим Оводенко.
Губернатор Дмитрий Азаров заверил, что работу по организации такого музея организуют в кратчайшие сроки. Напомним, что летом 1941 года на территорию Безымянки эвакуировали авиазаводы и другие предприятия из центра Куйбышева и запада европейской части страны. 10 декабря 1941 года в небо взлетел первый самолет Ил-2, который выпустили на Безымянке.
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ИСТОЧНИК KP.RU