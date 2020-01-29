2020-01-29T12:22:31+03:00
Общество

В Самаре хотят создать музей трудовой славы Безымянки, где в годы войны выпускали самолеты Ил-2

С просьбой рассмотеть такую возможность к властям обратились ветераны
Анастасия ФИЛАТОВА
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В годы войны на Безымянке выпускали по 16 самолетов в деньВ годы войны на Безымянке выпускали по 16 самолетов в деньФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кировском районе Самары предложили создать музей трудовой славы Безымянки. С просьбой выделить средства на воплощение задумки в жизнь к главе региона обратился Герой Советского союза Владимир Чудайкин.

- На Безымянке выпускали по 16 самолетов в день в годы войны. Немцы наших Куйбышевских самолетов боялись как огня, – отметил Герой Социалистического труда, почетный гражданин Самарской области Максим Оводенко.

Губернатор Дмитрий Азаров заверил, что работу по организации такого музея организуют в кратчайшие сроки. Напомним, что летом 1941 года на территорию Безымянки эвакуировали авиазаводы и другие предприятия из центра Куйбышева и запада европейской части страны. 10 декабря 1941 года в небо взлетел первый самолет Ил-2, который выпустили на Безымянке.

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Самолет сделал круг почета над аэродромом, где появился на свет, а дочь пилота, чью жизнь спасла эта боевая машина, поблагодарила ветеранов, собиравших Ил-2 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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