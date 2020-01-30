2020-01-30T11:27:11+03:00
Происшествия

В больнице скончалась пассажирка ВАЗа, который в выходные залетел под грузовик на Московском шоссе в Самаре

Под присмотром медиков находятся еще два участника того страшного ДТП
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Ночной патруль СамараФото: Ночной патруль СамараФото: vk.com
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Стали известны новые подробности ДТП, которое произошло в ночь на 25 января на Московском шоссе в Самаре. Напомним, возле парка имени Юрия Гагарина ВАЗ-2112 залетел под остановившийся грузовик, а потом легковушку отбросило на Datsun. На месте погиб один из пассажиров "двенадцатой", еще три человека получили серьезные травмы. Теперь же количество жертв увеличилось.

- В больнице скончался еще один участник ДТП на Московском шоссе. К сожалению, медики не смогли спасти девушку, которая находилась на пассажирском сидении в автомобиле ВАЗ-2112, - сообщил в четверг, 30 января, на встрече с журналистами в пресс-центре "Комсомольской правды - Самара" начальник УГИБДД ГУ МВД по Самарской области Юрий Некрасов.

По данным полицейских, в день аварии был снегопад, а водитель отечественной легковушки ехал на летней резине. Когда грузовик остановился на запрещающий сигнал светофора, тот просто не успел вовремя затормозить. Также известно, что регистрация ВАЗ-2112 была прекращена в сентябре 2019 года. Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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