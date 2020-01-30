Слякоть и ветер: синоптики рассказали, какую погоду ждать в Самарской области на выходных

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:39:58+03:00

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Специалисты Приволжского УГМС рассказали о погоде в Самарской области на ближайшие дни. Так, завтра, 31 января, столбик термометра в дневное время достигнет +2 градусов. Также ожидается мокрый снег и ветер – 7-12 метров в секунду. Так что горожанам советуют быть осторожнее на улице и переходить дорогу аккуратно. Кстати, ГИБДД рассказали, что именно снегопады приводят в большому количеству аварий в городе. – В ночное время ожидается меньше осадков и похолодание. Температура воздуха составит 0...-5 °C. Похожая погода сохранится в регионе в течение всех грядущих выходных, – сообщили синоптики. Отметим, что температура воздуха в январе превышает норму на 12 градусов.

Эта зима в Самаре вообще выдалась слишком теплой. Январь начался с плюсовых температур, выпало немного снега. Экологи опасаются, что из-за этого обмелеет Волга и будет не слишком хороший урожай фруктов и ягод.

ИСТОЧНИК KP.RU