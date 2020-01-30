"Не надейтесь, что автомобиль затормозит": в ГИБДД рассказали, почему в снегопады в Самаре растет число ДТП

СПЕШИМ МЕДЛЕННО

Вчера в Самаре произошло 8 ДТП, 7 из них - это наезды на пешеходов. В ГИБДД констатируют: ни водители, ни пешеходы в большинстве своем не начинают вести себя осторожнее во время снегопада.

Между тем, стоит выпасть снегу, как количество ДТП увеличивается в разы: по данным областной ГИБДД, если летом инспекторы фиксируют 60-70 столкновений с материальным ущербом, то, к примеру, вчера их было 243. И это не считая случаев, когда водители договорились между собой и оформили европротоколы.

Очень часто, даже если водитель вовремя нажал на педаль тормоза, автомобиль на заснеженной дороге просто не успевает затормозить вовремя. И хорошо, если при этом его не занесет прямо на "зебру" и спешащих по ней пешеходам.

Фото: "Ночной патруль - Самара"

Недавно, в ночь на 25 января, на Московском шоссе ВАЗ-2112 не успел вовремя остановиться, и на светофоре легковушка влетела прямо в грузовик, после чего ее отбросило на другую машину. На месте погиб один из пассажиров "двенадцатой", позже в больнице умер еще один человек. Плюс двое в легковушке получили серьезные травмы..

Поэтому Госавтонспекция советует этой зимой никому никуда не торопиться - состояние дорог далеко от идеала.

ПРОТОКОЛЫ ПИШУТ, А ТОЛКУ МАЛО

- Причинами ДТП обычно становится целый комплекс факторов, но недостатки зимнего содержания дорог мы игнорировать не можем, - рассказал сегодня в пресс-центре "КП-Самара" начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов. - В Самаре в январе инспекторы выписывали примерно по два десятка протоколов о выявленных нарушения по зимнему содержанию дорог, в Тольятти - по 12-15 в сутки.

Сотрудники ГИБДД не слишком довольны уборкой дорог в Самаре и областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

По закону в снегопад на проезжей части в городе должно быть не более 5 см снега, а вычистить дороги до самого асфальта и посыпать их реагентами коммунальщики обязаны в течение 4-6 часов после окончания снегопада. По словам полицейских, если на ул.Ново-Садовой и Московском шоссе эти правила более или менее соблюдаются, то переулки и закоулки "попроще" снегоочистительную технику могут ждать по несколько суток.

Всем сотрудникам ДПС по области приказали фиксировать нарушения: сугробы вблизи пешеходных переходов, заснеженные трассы, лед на проезжей части.

СНИЗИМ АВАРИЙНОСТЬ?

Между тем, президент страны поставил задачу к 2024 году снизить аварийность на дорогах в 3,5 раза, а к 2030 году она и вовсе должна стать равной нулю.

Статистика показывает, что Самарская область постепенно эту задачу выполняет. По данным областной ГИБДД, за 2019 год в Самарской области зарегистрировано 3726 ДТП, это на 7,3% меньше показателей 2018 года. Число погибших и раненных тоже снизилось: за прошлый год на дорогах региона погибли 298 человек (на 13,4% меньше, чем в 2018 году) и получили травмы 4890 (меньше на 7,6%)

В этом году в Самарской области установят новые камеры фиксации нарушений ПДДФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кроме того, по итогам года на автотранспортные предприятия региона составлено более 3600 протоколов. Чуть меньше - 3334 - на собственников дорог.

Сейчас сотрудники областной ГИБДД анализируют аварии, произошедшие в прошлом году. В тех местах, где гибнут люди или часто бьются машины, будут устанавливать камеры, пешеходные ограждения, искусственные неровности, дополнительное освещение и многое другое, по словам Юрия Некрасова, на 2020 год запланировано более 700 так называемых инженерных мероприятий. Всего на дорогах региона в 2020 году может появиться до 150 новых камер фиксации нарушений ПДД.

ОФИЦИАЛЬНО

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов:

- В январе в регионе уже погибли 22 человека, это и водители, и пассажиры, и пешеходы. Люди просто не учитывают погодные условия. Большинство происшествий с тяжкими последствиями произошли в метель и снегопады.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

3 843 000 нарушений ПДД зафиксировано в 2019 году на дорогах Самарской области

7846 водителей поймали на пьянстве за рулем, часть из них отказалась от медосвидетельствования

3726 ДТП погубили 298 человек, травмы получили еще 4890

1192 наезда на пешеходов зафиксировали в ГИБДД в прошлом году

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