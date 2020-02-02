В пятницу на Самару обрушилось рекордное количество снега

2 Февр. 2020 2020-02-02T09:56:46+03:00

Погодные условия не очень радуют автолюбителей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В прошлый раз подобное было почти 20 лет назад

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Погода в Самаре и области бьет рекорды. Так, в пятницу 31 января, в региональной столице было перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков.

- В 2001 году значение максимума количества осадков в Самаре было 8 мм. В пятницу максимум составил 13,4 мм. Отклонение от нормы - 5,4 мм, - сообщили в Приволжском УГМС.

На метеостанции Аглос также побит аналогичный рекорд. Там в 2003 году выпало 5,2 мм осадков. Два дня назад зафиксировано максимальное количество - 5,4 мм.

Такие условия не остались незамеченными. В городе были зафиксированы серьезные пробки. Сотрудники полиции разбирались сразу с несколькими "снежными" ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU