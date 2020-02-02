В Самаре умер Сергей Гафуров, которого называли лидером ОПГ "Законовские"

2 Февр. 2020 2020-02-02T17:07:24+03:00

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В воскресенье 2 февраля стало известно о смерти 43-летнего Сергея Гафурова. Мужчину называли лидером так называемой ОПГ "Законовские". Он был одним из главных свидетелей в деле Дмитрия Сазонова, обвиняемого в получении многомиллионных взяток как раз от "Законовских".

Источники "КП-Самара" отмечают, что смерть Гафурова не была криминальной. По имеющимся сведениям, предприниматель лишился жизни из-за проблем с сердцем. Напомним, что Гафуров уже дал показания в суде по делу Сазонова. Он сообщил, что не знал Дмитрия лично, но знал, что с ним есть какая-то договоренность.

В то же время сам обвиняемый говорил, что его уголовное преследование начали именно по наводке Сергея Гафурова, который должен был кого-то сдать силовикам, чтобы избежать проблем с законом.

Отметим, что Сергей Гафуров в свое время подозревался в организации убийства бизнесмена Владимира Изумрудова. Также он отбывал наказание за подготовку нападения на адвоката Керимова. Как говорят, лидером "Законовских" Сергей Гафуров стал в 2016, когда умер Алексей Рыжов, который был первым человеком в группировке. Сам Гафуров во время выступления в суде по делу Сазонова отмечал, что они занимались бизнесом, а не криминалом.

ИСТОЧНИК KP.RU