2020-02-02T17:07:24+03:00
Общество

В Самаре умер Сергей Гафуров, которого называли лидером ОПГ "Законовские"

Мужчина скончался в воскресенье, 2 февраля
Михаил ГОРЮНОВ
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Сергей Гафуров ранее имел проблемы с закономСергей Гафуров ранее имел проблемы с закономФото: Михаил ГОРЮНОВ
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В воскресенье 2 февраля стало известно о смерти 43-летнего Сергея Гафурова. Мужчину называли лидером так называемой ОПГ "Законовские". Он был одним из главных свидетелей в деле Дмитрия Сазонова, обвиняемого в получении многомиллионных взяток как раз от "Законовских".

Источники "КП-Самара" отмечают, что смерть Гафурова не была криминальной. По имеющимся сведениям, предприниматель лишился жизни из-за проблем с сердцем. Напомним, что Гафуров уже дал показания в суде по делу Сазонова. Он сообщил, что не знал Дмитрия лично, но знал, что с ним есть какая-то договоренность.

В то же время сам обвиняемый говорил, что его уголовное преследование начали именно по наводке Сергея Гафурова, который должен был кого-то сдать силовикам, чтобы избежать проблем с законом.

Отметим, что Сергей Гафуров в свое время подозревался в организации убийства бизнесмена Владимира Изумрудова. Также он отбывал наказание за подготовку нападения на адвоката Керимова. Как говорят, лидером "Законовских" Сергей Гафуров стал в 2016, когда умер Алексей Рыжов, который был первым человеком в группировке. Сам Гафуров во время выступления в суде по делу Сазонова отмечал, что они занимались бизнесом, а не криминалом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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