«Весь город говорил, что он станет генералом»: лидер «законовских» дал показания по делу полковника Дмитрия Сазонова

Общий интерес на Кировском рынке

В Ленинском районном суде Самары 13 ноября продолжились разбирательства по делу экс-начальника ЦЛРР Росгвардии Дмитрия Сазонова. Сегодня там допросили индивидуального предпринимателя Сергея Гафурова, которого называют главным в ОПГ «Законовские».

Свидетель отметил, что не считает себя лидером преступного сообщества. Более того, существование последнего никак юридически не зафиксировано, соответствующих уголовных дел ни в отношении него, ни в отношении других людей из его окружения не возбуждали. Он просто работал в группе, которую называли «законовские» и связывали с криминалом.

— С Александром Законовым мы познакомились в конце девяностых. У нас был общий интерес на Кировском рынке. Он имел там свои участки земли, развивал их, контролировал все, — рассказал свидетель. — Не могу утверждать, что он был лидером ОПГ, но так говорили.

Из показаний Гафурова следует, что в 2004 году Законова в квартире убил Олег Терехов по прозвищу «Пузо». Дела перешли к Алексей Рыжову — «Леха Рыжий». Коммерсантов тогда стали называть в честь убитого лидера — «законовские».

— Когда в 2016 году Рыжов умер, все перешло ко мне, я разбирался, — продолжил выступающий.

При мне проблем на рынках не было

Сергей отметил — с Законовым и Рыжовым у него были нормальные отношения: рабочие и дружеские. В начале двухтысячных их группировка стала организовывать ЧОПы — для охраны контролируемых объектов и себя лично. Одни из первых организаций — «Союз — охрана» и «Рубин». Конечно, там было и вооружение — пистолеты ИЖ, «Сайга». Координировали их работу сначала Законов, потом Рыжов, а следом и сам Гафуров. Также в 2015 году Сергей купил ЧОП «Восток-Лада» — для охраны себя.

— Проблемы с лицензией всегда были, даже на ровном месте. Изъятие оружия и все такое, — сказал нынешний глава группировки «Законовских». — Их решал Рыжов. С его слов, он общался с Дмитрием Сазоновым, я знал, что он милиционер, но не знаю его лично. Никогда не присутствовал на этих встречах, только слышал про них от Рыжова, а потом от Александра Орлова, который тоже с нами работал.

Дело рассматривают в Ленинском районном судеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

К слову, именно после встречи с Орловым высокопоставленного силовика задержали. Следователи считают, что Александр передавал полковнику деньги на протяжении нескольких лет.

Гафуров объяснял, что Рыжов ему описывал Дмитрия Сазонова, как силовика с большими связями. Мол он, благодаря в том числе и влиятельному отцу — Виктору Сазонову, станет генералом, может возглавить городское УМВД и в будущем даже ГУ МВД области или Росгвардию. Об этом Сазонов, якобы, сам рассказывал Рыжову.

— Весь город говорил о том, что он станет генералом, — подчеркнул Сергей Гафуров. — И Рыжов, и Орлов сообщали, что с ним была договоренность о вознаграждении. Что есть общение и понимание на взаимовыгодных условиях. Я не вникал в это, не знаю, как все было организовано, знаю только, что проблемы раньше решались. А при мне проблем на рынках не было.

Начал разбираться в финансовых вопросах и сам попал в СИЗО

Слышал Сергей и про то, что встречи с правоохранителем фиксируются на видео. Но он никогда не видел эти съемки. Рыжов подчеркивал, что это делается для сохранения компромата.

Когда дела перешли к Гафурову, то он узнал, что Орлов из общей кассы берет по 100 тысяч рублей для передачи Сазонову:

— Я не могу назвать точную сумму и назначение денег. Однажды Орлов передал мне листок, где было указано — «Саз. — 100 тысяч рублей». Потом у меня этот листок изъяли. Когда я начал разбираться в финансовых вопросах, узнавать, куда что уходит, сам попал в СИЗО. С Орловым связь оттуда не поддерживал, слышал только, что он продолжает платить. Не мог на это влиять, был в изоляторе.

Напомним, что Сергей Гафуров был осужден летом 2018-го за пособничество и подстрекательство к нападению на адвоката Тамази Керимова. Ему дали три года лишения свободы, но уже в 2019-м он вышел по УДО — в счет срока вошли дни, проведенные им в СИЗО.

По окончании допроса, один из адвокатов Сазонова — Дмитрий Тараборин попросил судью Ирину Кузнецову пригласить в зал для уточнения некоторых моментов из показаний Гафурова его охранника Алексея, который ждал в коридоре. В частности, у него хотели спросить фамилии тех ЧОПовцев, которые работали с Сергеем. Кузнецова ответила отказом. Юрист потребовал ее отвода, но и для этого оснований Ирина не нашла.

Дальше прокурор стал зачитывать протоколы осмотра мест происшествий и показания свидетеля Орлова и других. Заступники Сазонова с этим тоже оказались не согласны, но их ходатайства снова не удовлетворили. Сам подсудимый иногда поправлял гособвинителя, например, подчеркивая, что некоторые описываемые им локации с момента его задержания уже изменились: другая мебель, техника и прочее.

После оглашения указанных материалов заседание остановили. Следующее намечено на понедельник — 18 ноября.

Дмитрия Сазонова обвиняют в ежемесячном получении взяток от «законовских». Деньги он, по мнению правоохранителей, брал за покровительство ОПГ и фотографам в роддомах. Общая сумма полученной выгоды — больше 30 миллионов рублей. Полковник претензии в свой адрес отрицает и считает, что его подставили.

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