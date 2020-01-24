«Деньги подбросили, часы подарила знакомая»: Дмитрий Сазонов рассказал про свои отношения с «Законовскими»

«Не общался с ними никогда»

В Ленинском районном суде Самары 22 января продолжился допрос бывшего руководителя Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрия Сазонова. Напомним, что его обвиняют в получении многомиллионных взяток от представителей так называемой ОПГ «Законовские» и руководства студии «Арт-Инвест».

Что касается первого эпизода — покровительство ЧОП «Восток-Лада», которое связывают с преступной группировкой — то оказавшийся на скамье подсудимых полковник все отрицает.

— Вину в предъявленном мне обвинении не признаю в полном объеме. Никогда не помогал им и не получал денег от ЧОП «Восток-Лада», — заявил Сазонов. — Ни с какими «Законовскими» никогда не общался.

По версии обвинения, о «коррупционных отношениях» с бывшим силовиком договорился ныне покойный лидер той самой ОПГ Алексей Рыжов.

— Рыжова я никогда не знал и не видел, может быть, слышал фамилию. Фотографию его не видел, так как я был в то время в милиции общественной безопасности, а это больше дела криминальной милиции, — отметил выступающий.

Много вопросов подсудимому задавали про Александра Орлова, тоже связанного с «Законовскими». Именно после встречи с ним Дмитрия и задержали сотрудники ФСБ. Орлов ранее говорил, что ежемесячно передавал Сазонову деньги и записывал некоторые встречи на шпионскую авторучку, которую вручил ему Рыжов.

Встречи с Орловым

Обвиняемый подтвердил, что встречался с Александром по долгу службы — тот в середине двухтысячных был начальником охраны общественно порядка. Иногда Сазонов, будучи выше в должности, ставил ему задачи на том или ином объекте.

— Думаю, после увольнения Орлов посчитал, что хорошо меня знает. Он знал, как я отношусь к людям, особенно пенсионерам МВД. Всегда иду им на встречу. Орлов в период сокращения личного состава ОВО году в 2015 обращался ко мне. Его вопросы были связаны с родственниками, друзьями, знакомыми — просил помочь, перевести на другую должность, оставить на службе , — объяснил Дмитрий Сазонов. — Наверное, у всех руководителей бывают такие знакомые, когда включаешь телефон на громкую связь, кладешь его и продолжаешь свои дела. Орлов был именно таким. Набивался ко мне в друзья, писал СМС, звонил — то анекдот какой-нибудь пришлет, то новости обсудить — спрашивал, как вы относитесь к тому, что там сняли кого-то? Он же знал, кем работает мой отец.

Сазонов добавил, что Орлов часто писал свои просьбы на бумажке, понимая, что Дмитрий может что-то забыть. Как уверяет подсудимый, именно очередная такая записка запечатлена на одном из видео, где полковник, якобы, получает взятку. В ходе процесса озвучивалась версия, что это пятитысячные купюры.

— К сожалению, большинство из сотрудников, за которых просил Орлов, по своим качествам профессиональным никуда не переводились, не принимались, увольнялись, — поделился Сазонов. — Вопросы решал не я, а кадровая служба. Я просто иногда интересовался у них: «а такой-то как?» Отвечали, что не ахти.

Из показаний Сазонова следует, что в 2016-2017 годах он исполнял обязанности начальника управления Росгвардии. Тогда люди туда только переходили с МВД. И.о. руководителя подбирал личный состав:

— Орлов и многие другие сотрудники знали, что я людей подбираю. Он предлагал мне 4-5 человек- какие-то участковые с деревень. Они не прошли по физической форме.

«На видео себя не узнаю»

По словам подсудимого, в 2017 году Орлов просил его посодействовать в открытии школы по подготовке ЧОО. В ответ он получил «аккуратный» отказ.

— В начале 2018-го Орлов заявил, что он директор ЧОП «Восток-Лада». Раньше говорил, что его брат там что-то решает, потом пришел и сказал — я! У нас ЧОПов около 700, таких мелких около 500, — сообщил Сазонов. — Перед ФИФА мы собирали крупные ЧОО, а на такие времени не хватало. Только потом я узнал, что этот ЧОП был в Тольятти. До 2018 года я о нем не слышал.

Дмитрий Сазонов вспомнил, что Александр Орлов задавал ему вопросы по каким-то недостаткам. Будучи начальником ЦЛРР он наводил справки, но в 2018 году во время очередной проверки «Восток-Лады» гвардейцы нашли там нарушения и изъяли оружие.

Что касается своих личных отношений с Орловым, то Сазонов пояснил, что они иногда обменивались подарками: кофе, спиртное и прочее. На день ЛРР Александр поздравлял товарища не получая ничего взамен — он к празднику отношения не имеет.

Сазонов также обратил внимание суда на то, что к нему никогда и никто не обращался по поводу помощи на рынках города. Ни Орлов, ни другие люди. Напомним, что на заседаниях говорилось, что и тут высокопоставленный правоохранитель помогал «Законовским».

Пытался объяснить обвиняемый и ситуацию с видео, на которых он встречается с Орловым. По мнению следователей, кадры доказывают, что Сазонов брал деньги:

— Я видел себя на видео, слышал о чем речь. Однако я свой голос не узнаю, не могу подтвердить, что это мой голос. Вообще, я его никогда не узнаю в записи. А после выступления эксперта ФСБ и независимых специалистов я еще больше усомнился в этом. Я не знал, что он записывает. И ни на видео, ни на аудио нет фактов того, что я беру деньги.

«Все решили свалить на невиновных»

Экс-заместитель начальника Росгвардии очень хорошо помнит 25 июля 2018 года. Именно тогда его задержали оперативники ФСБ:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/661762" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Сазонов задержан в ресторане.Михаил ГОРЮНОВ

— Этот день незабываемый для меня и моей семьи. Орлов не обозначал тему встречи, но был настойчив. Когда он пришел, я по телефону разговаривал с генералом, поэтому с Орловым разговор не помню. Запомнил только про Крым. У меня уже был заказан отель в Крыму на сентябрь, а он сказал: «я еду в Крым, поеду по мосту». Я ему ответил — «как поедешь, ты мне позвони».

Гособвинитель Станислав Михайловский поинтересовался у Сазонова:

— А что вы берете со стола на этом видео?

— Это была салфетка. Обычно я обедаю один, не думал, что кто-то придет. Извините, я тогда высморкался, положил ее, он зашел и я решил ее убрать, потому что неприлично.

— Вы поняли, зачем приходил Орлов?

— Наверное, чтобы провести эту операцию. Из разговора помню только про Крым и опять про какого-то человека. Зная, что он еще 10 раз позвонит, я не придал этому значения.

У Сазонова поинтересовались — кому и зачем нужно было ставить его в такое положение? У полковника на этот счет есть определенное мнение, которое он и огласил суду:

— Сам Орлов подался в работу бандитом после увольнения из ОВД. Он подчинялся Гафурову (его в определенных кругах называют нынешним лидером «Законовских»). Тот попал за решетку и я слышал, в том числе и в СИЗО, что Гафурову обещали помочь с выходом в обмен на информацию о должностных лицах. Реальных преступников не стали сдавать, а все свалили на невиновных. Жертвой были назначены я и прокурор Павлов, не знаю его имя. Орлов нас знал, наверняка он это говорил и Гафурову. Потом члены этой группы пришли в суд и давали какие-то туманные показания.

Вторая фамилия в области

Обвиняемый не сомневается в том, что деньги ему подбросили:

— Это было необходимо сделать до 26 июля, так как после этого мы бы подали в иск в суд, где решался бы вопрос об отзыве лицензии у ЧОП «Восток-Лада». Что касается свечения на моих руках, то я не знаю откуда оно — они меня держали за руки, может быть, это от Орлова. Как сто тысяч оказались под подушкой, я не знаю. Их положил Орлов, или кто-то после него. Зачем все это сделали? Первое — гафуровские дела, второе — с учетом отца, чья фамилия, как говорили, вторая в области, то почему бы и нет? Я благодарен, что меня по крайней мере не били, как некоторых.

Дело рассматривают в Ленинском районном судеФото: Михаил ГОРЮНОВ

Нашелся у Дмитрия Сазонова ответ и на вопрос о том, откуда у него дорогие настольные часы. Их, как считают обвинители, ему подарил Рыжов в знак дружбы:

— Их мне подарила Бубнова Галина Юрьевна, я с ней работал раньше. Запомнилось, потому что все подарки Галины Юрьевны сопровождаются 101 розой. Я слышал, что она знает какого-то Рыжова, но не придавал этому значения. Мне было неинтересно. Просьб от его имени она не озвучивала никогда.

Сейчас Дмитрий Сазонов дает показания по второму эпизоду — получение денег от руководства фотостудии «Арт-Инвест» за помощь в проведении съемок в родильных домах. Раньше подсудимый заявлял, что и тут он не совершал преступлений. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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