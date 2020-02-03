2020-02-03T14:08:58+03:00
Общество

Экс-мэр Самары Олег Фурсов может занять вакантное место в правительстве Ингушетии

Чиновник покинул пост главы областной столицы более двух лет назад
Анастасия ФИЛАТОВА
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Бывший глава Самары может перебраться на работу в правительство ИнгушетииБывший глава Самары может перебраться на работу в правительство ИнгушетииФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Бывший мэр Самары Олег Фурсов, который покинул свой пост в октябре 2017 года, скоро может устроиться на новую работу. Для этого ему придется переехать в другой регион. Как пишет "Самарское обозрение", Олег Фурсов получил заманчивое предложение от главы республики Ингушетии Махмуда Калиматова. По данным источника издания, экс-мэр Самары может возглавить республиканское министерство труда, занятости и социального развития.

Напомним, чуть более двух лет назад сообщалось, что Олег Фурсов будет руководить самарским министерством труда, но так этот пост и не занял. Чем все это время занимался бывший глава областной столицы, неизвестно.

Отметим, что в Ингушетию уже перебрался бывший соратник Олега Фурсова - некогда первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин. Махмуд Калиматов, который ранее трудился на посту руководителя управления Росприроднадзора по Самарской области, назначил его заместителем председателя правительства Ингушетии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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