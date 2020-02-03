Следователи займутся делом сироты, которого хотели заставить платить долги за бросившую его мать

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:07:08+03:00

Сейчас силовики проводят доследственную проверку по сообщениям в СМИ

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Следственный комитет по Самарской области начал проверку по поводу истории Олега Исатова – сироты-инвалида, которого Похвистневский районный суд обязал выплатить банковский долг за мать, которую много лет назад лишили родительских прав. Напомним, вместе с Олегом выплачивать кредит за умершую женщину суд определил двум его несовершеннолетним сестрам и братику, которые сейчас живут в приемных семьях.

После поднятой в СМИ шумихи банк пошел на уступки, и сейчас вопрос уже оперативно урегулировали. Однако история вызвала вопросы в следственном управлении Следственного комитета РФ по Самарской области.

- Начата доследственная проверка, сейчас выясняем все обстоятельства происшествия, устанавливаем потерпевших, - сообщает СУ СК РФ по региону.

Силовики обещают разобраться с историей Олега и дать оценку сотрудникам органов опеки и попечительства, а также социальных служб, которые должны были контролировать ситуацию и поддерживать несовершеннолетних.

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ИСТОЧНИК KP.RU