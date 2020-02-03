2020-02-03T17:07:08+03:00
Общество

Следователи займутся делом сироты, которого хотели заставить платить долги за бросившую его мать

Сейчас силовики проводят доследственную проверку по сообщениям в СМИ
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
История Олега Исатова наделала немало шумаИстория Олега Исатова наделала немало шума
Изменить размер текста:

Следственный комитет по Самарской области начал проверку по поводу истории Олега Исатова – сироты-инвалида, которого Похвистневский районный суд обязал выплатить банковский долг за мать, которую много лет назад лишили родительских прав. Напомним, вместе с Олегом выплачивать кредит за умершую женщину суд определил двум его несовершеннолетним сестрам и братику, которые сейчас живут в приемных семьях.

После поднятой в СМИ шумихи банк пошел на уступки, и сейчас вопрос уже оперативно урегулировали. Однако история вызвала вопросы в следственном управлении Следственного комитета РФ по Самарской области.

- Начата доследственная проверка, сейчас выясняем все обстоятельства происшествия, устанавливаем потерпевших, - сообщает СУ СК РФ по региону.

Силовики обещают разобраться с историей Олега и дать оценку сотрудникам органов опеки и попечительства, а также социальных служб, которые должны были контролировать ситуацию и поддерживать несовершеннолетних.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Инвалида из Самарской области заставляют выплатить долги матери, которая его бросила

То, что в наследство ребенок не вступал и с родительницей ничего общего не имел, ни банк, ни суд не смутило (подробности)

Пара удочерила двух девочек и унаследовала кредиты их горе-матери на 2 миллиона рублей

Родители не собираются отказываться от девочек, но не понимают, почему приставы не взыскивали долги с еще живой женщины и куда делось страхование жизни (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре оборванные провода остановили движение трамваев на улице Демократической
Берегитесь гололеда: в Самаре к концу недели ожидается похолодание
Дмитрий Азаров предложил создать самарскую единую соцкарту и приложение к ней
Следователи займутся делом сироты, которого хотели заставить платить долги за бросившую его мать
Двое самарцев-мошенников вымогали "штрафы" за просмотры порно-страниц
В Самарской области в 2020 году откроют еще 13 детских садов
В Жигулевске полицейского заподозрили в попытке сбыть наркотики
"Это перспективный и зрелищный вид спорта": российское регби поддержит группа компаний из Тольятти
В Самаре на набережной устроят чемпионат по метанию снежков
В самарских школах детей будут учить основам семейной жизни
Рожайте, вам помогут: в Самарской области бедным семьям заплатят около 3,8 млрд рублей
В Самаре предприниматель пытался подкупить таможенника за провоз контрафактных автозапчастей
Экс-мэр Самары Олег Фурсов может занять вакантное место в правительстве Ингушетии
В Самаре квартал со старыми двухэтажками в районе ТЦ «Вива Лэнд» хотят застроить высотками
В Самаре четверых молодых людей будут судить за организацию приезда в РФ 700 мигрантов
«Спасибо вам огромное! Сбор закрыт»: Маша Потемкина из Сызрани отправляется на реабилитацию в Санкт-Петербург
«Помню боль и кровь, я снял куртку и лег на асфальт»: самарец простил парня, который трижды ударил его ножом в спину
В Самаре «Гранта» и Volkswagen не разъехались на перекрестке: пострадали две женщины
В Самарастате рассказали, от чего умирают жители региона
Под Сызранью фура с 11 лошадьми опрокинулась в кювет
Коммунальщики вообще работают? На самарских дорогах и тротуарах прокуратура нашла слишком много снега
В центре Самары из-за коммунальной неприятности котлован залило кипятком
На Ново-Садовой "Гранта" сбила пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте