За неделю заболели более 13 тысяч человек: в Самарской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:55:26+03:00

Наибольшее превышение по заболеваемости среди детей от 7 до 14 лет

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В Самарской области увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ. Только за минувшую неделю — с 27 января по 2 февраля — в регионе подхватил вирус 13771 человек, в том числе в Самаре — 5266 человек.

- По сравнению предыдущими показателями заболеваемость ОРВИ и гриппом по области выросла на 24,7%, а среди населения Самары — на 5,2%.В целом по региону отмечено превышение пороговых значений заболеваемости на 0,9%, в том числе среди детей от 7 до 14 лет на 35,3%. В Самаре же заболеваемость находится ниже эпидемических порогов, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Напомним, что из-за увеличения числа заболевших гриппом и ОРВИ с 3 февраля в школах региона был объявлен карантин. Жителей области призывают избегать общения с людьми, у которых есть насморк, кашель или они беспрестанно чихают. После поездок в общественном транспорте стоит мыть руки с мылом или использовать специальный гель. В местах массового скопления людей не лишним будет надеть медицинскую маску, правда, в последнее время купить их в аптеках стало довольно проблематично — быстро раскупают.

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ИСТОЧНИК KP.RU