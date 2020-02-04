2020-02-04T13:57:38+03:00
Общество

В самарском педуниверситете объяснили, что за работы идут на пруде Сухой

Горожане запереживали, что водоем засыплют и построят на его месте какое-нибудь здание
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Застраивать пруд Сухой в Самаре не будутЗастраивать пруд Сухой в Самаре не будутФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В Самарском государственном социально-педагогическом университете прокомментировали слухи о застройке территории, где находится пруд Сухой. Сообщения об этом начали появляться на днях в соцсетях.

- Что строят на месте озера на территории педагогического института? Сначала спилили все деревья, теперь копают котлован, - обратился в твиттере к чиновникам местный житель.

В региональном минстрое сообщили, что разрешение на строительство на данном участке не выдавали и посоветовали обратиться в ГИСН. Свет на историю с непонятными работами около пруда пролили в педагогическом вузе. Как рассказал проректор по инфраструктурному развитию СГСПУ Александр Милеев, сейчас рабочие занимаются благоустройством территории студенческого городка, в том числе и восстанавливают пруд Сухой.

- Информация о каком-либо капитальном строительстве на этом месте, которая появляется в интернете, не имеет под собой реальной основы, - отметил Александр Милеев.

Напомним, что несколько лет назад часть пруда засыпали, однако вмешались местные жители. Они обратились в природоохранную прокуратуру, и та потребовала восстановить прежний вид водоема. На данный момент вуз выполняет это предписание: пруд очищают от строительного мусора, раскапывают засыпанную часть водоема, а также спиливают старые деревья. В дальнейшем на этой территории высадят деревья благородных пород.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Самарские экологи: «После расчистки пруд Сухой станет просто ямой» (подробности)

В Самаре засыпали пруд «Сухой» и погубили тритонов из Красной Книги (подробности)

Пруд вместо свалки: в Самаре восстановят водоем с краснокнижными тритонами

Правда, пока не ясно, как овраг, заполненный бетоном и кирпичами, сможет вновь стать водоемом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителям Самары представили объединенную программу лояльности ВТБ и Почта Банка
Квартира раздора: после четырех лет судебных тяжб в Самаре вынесли приговор бывшей сотруднице Минобороны
Появились фото Волги у Самары, которая почти полностью освободилась ото льда в феврале
Стало известно, когда в Самаре начнут распределять свободные места в детских садах
Подарок под Новый год: в Самаре «соцработница» подсунула пенсионерке билет «банка приколов»
Потерпевших пока нет: в Самаре продолжается следствие по уголовному делу аквапарка "Виктория"
Он не мог проводить собрания! Чиновники выступили по делу обвиняемого в коррупции борца с пятой колонной
Виноват телефон на зарядке? В Тольятти в доме на Офицерской полыхала квартира на 4 этаже
Рискованная поездка: в Самаре на Аэродромной задымился трамвай
В Самаре дорожники начали откачивать воду с затопленных улиц
На трассе в Самарской области Toyota c московскими номерами влетела в автобус: пострадали два человека
Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за сильного гололеда
В самарском педуниверситете объяснили, что за работы идут на пруде Сухой
В Самаре покажут фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в формате ScreenX
В Тольятти грузовая «Газель» наехала на бордюр и опрокинулась на бок
Самарские ученые разрабатывают конструктор, с помощью которого школьники смогут делать «глаза» наноспутников
Самарец залез по газовой трубе в закрытый тамбур подъезда и обчистил жителей на 200 тысяч рублей
В Самаре мужчина на «Газели» догнал девушку на «пятнадцатой» и смял ей багажник