В самарском педуниверситете объяснили, что за работы идут на пруде Сухой

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:57:38+03:00

Застраивать пруд Сухой в Самаре не будут Фото: Twitter.com

Горожане запереживали, что водоем засыплют и построят на его месте какое-нибудь здание

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В Самарском государственном социально-педагогическом университете прокомментировали слухи о застройке территории, где находится пруд Сухой. Сообщения об этом начали появляться на днях в соцсетях.

- Что строят на месте озера на территории педагогического института? Сначала спилили все деревья, теперь копают котлован, - обратился в твиттере к чиновникам местный житель.

В региональном минстрое сообщили, что разрешение на строительство на данном участке не выдавали и посоветовали обратиться в ГИСН. Свет на историю с непонятными работами около пруда пролили в педагогическом вузе. Как рассказал проректор по инфраструктурному развитию СГСПУ Александр Милеев, сейчас рабочие занимаются благоустройством территории студенческого городка, в том числе и восстанавливают пруд Сухой.

- Информация о каком-либо капитальном строительстве на этом месте, которая появляется в интернете, не имеет под собой реальной основы, - отметил Александр Милеев.

Напомним, что несколько лет назад часть пруда засыпали, однако вмешались местные жители. Они обратились в природоохранную прокуратуру, и та потребовала восстановить прежний вид водоема. На данный момент вуз выполняет это предписание: пруд очищают от строительного мусора, раскапывают засыпанную часть водоема, а также спиливают старые деревья. В дальнейшем на этой территории высадят деревья благородных пород.

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ИСТОЧНИК KP.RU