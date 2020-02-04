Он не мог проводить собрания! Чиновники выступили по делу обвиняемого в коррупции борца с пятой колонной

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:11:47+03:00

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В Самаре продолжают рассматривать резонансное уголовное дело Дмитрия Гуренкова. Экс-управляющего микрорайона в Куйбышевском районе обвиняют в получении крупной взятки. По версии следствия, он пытался инициировать проведение собраний собственников многоквартирных домов, чтобы заставить их поменять свою управляющую компанию на ООО "РЭУ-3".

- Обвинение также пытается убедить суд в том, что Гуренков осуществлял функции представителя власти в Куйбышевском районе. Мы считаем, что подобные обвинения абсурдны, - рассказывает адвокат известного общественника и бывшего лидера НОДа Валерий Уткин.

По словам юриста, Гуренков не мог организовывать общие собрания без согласия собственников. И уж тем более у него не было такого влияния, что только от одного его слова все жители враз решат сменить свою УК.

- У "управляющего микрорайоном", кем и являлся Гуренков на момент ареста, нет властно-распорядительных полномочий. Он не может кому-либо приказать что-либо сделать. Он не является муниципальным служащим, управляющий микрорайоном также не является выборной должностью. Его основная обязанность выражается в общих словах: "быть связующим звеном между жителями и администрацией района", - отмечает Уткин.

Юрист добавляет - изложенное означает, что действия Гуренкова нельзя квалифицировать в качестве взятки. То, что у Гуренков нет полномочий по организации и проведению собрания собственников в многоквартирном доме ранее сообщали и свидетели: начальник отдела по работе с молодежью и общественными объединениями администрации Куйбышевского района Валентина Квитель, заместитель руководителя правового департамента администрации Самары Екатерина Государева, руководитель управления по взаимодействию с общественными организациями и национальными культурными центрами Юрий Выборнов.

Сейчас судебный процесс продолжается. В ближайшее время планируется допрос директора ООО "РЭУ 3" Дмитрия Седова и экс-главы администрации Куйбышевского района Александра Моргуна.

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ИСТОЧНИК KP.RU