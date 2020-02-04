2020-02-04T16:11:47+03:00
Происшествия

Он не мог проводить собрания! Чиновники выступили по делу обвиняемого в коррупции борца с пятой колонной

В Куйбышевском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела Дмитрия Гуренкова
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Дмитрий Гуренков не признает своей виныДмитрий Гуренков не признает своей виныФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Самаре продолжают рассматривать резонансное уголовное дело Дмитрия Гуренкова. Экс-управляющего микрорайона в Куйбышевском районе обвиняют в получении крупной взятки. По версии следствия, он пытался инициировать проведение собраний собственников многоквартирных домов, чтобы заставить их поменять свою управляющую компанию на ООО "РЭУ-3".

- Обвинение также пытается убедить суд в том, что Гуренков осуществлял функции представителя власти в Куйбышевском районе. Мы считаем, что подобные обвинения абсурдны, - рассказывает адвокат известного общественника и бывшего лидера НОДа Валерий Уткин.

По словам юриста, Гуренков не мог организовывать общие собрания без согласия собственников. И уж тем более у него не было такого влияния, что только от одного его слова все жители враз решат сменить свою УК.

- У "управляющего микрорайоном", кем и являлся Гуренков на момент ареста, нет властно-распорядительных полномочий. Он не может кому-либо приказать что-либо сделать. Он не является муниципальным служащим, управляющий микрорайоном также не является выборной должностью. Его основная обязанность выражается в общих словах: "быть связующим звеном между жителями и администрацией района", - отмечает Уткин.

Юрист добавляет - изложенное означает, что действия Гуренкова нельзя квалифицировать в качестве взятки. То, что у Гуренков нет полномочий по организации и проведению собрания собственников в многоквартирном доме ранее сообщали и свидетели: начальник отдела по работе с молодежью и общественными объединениями администрации Куйбышевского района Валентина Квитель, заместитель руководителя правового департамента администрации Самары Екатерина Государева, руководитель управления по взаимодействию с общественными организациями и национальными культурными центрами Юрий Выборнов.

Сейчас судебный процесс продолжается. В ближайшее время планируется допрос директора ООО "РЭУ 3" Дмитрия Седова и экс-главы администрации Куйбышевского района Александра Моргуна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Это очередная охота на ведьм»: в Самаре за взятку судят борца с пятой колонной

Дмитрия Гуренкова обвиняют в получении денег за привлечение людей в управляющую компанию (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ушли и не вернулись»: в Самаре разыскивают двух пропавших девочек
Жителям Самары представили объединенную программу лояльности ВТБ и Почта Банка
Квартира раздора: после четырех лет судебных тяжб в Самаре вынесли приговор бывшей сотруднице Минобороны
Появились фото Волги у Самары, которая почти полностью освободилась ото льда в феврале
Стало известно, когда в Самаре начнут распределять свободные места в детских садах
Подарок под Новый год: в Самаре «соцработница» подсунула пенсионерке билет «банка приколов»
Потерпевших пока нет: в Самаре продолжается следствие по уголовному делу аквапарка "Виктория"
Он не мог проводить собрания! Чиновники выступили по делу обвиняемого в коррупции борца с пятой колонной
Виноват телефон на зарядке? В Тольятти в доме на Офицерской полыхала квартира на 4 этаже
Рискованная поездка: в Самаре на Аэродромной задымился трамвай
В Самаре дорожники начали откачивать воду с затопленных улиц
На трассе в Самарской области Toyota c московскими номерами влетела в автобус: пострадали два человека
Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за сильного гололеда
В самарском педуниверситете объяснили, что за работы идут на пруде Сухой
В Самаре покажут фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в формате ScreenX
В Тольятти грузовая «Газель» наехала на бордюр и опрокинулась на бок
Самарские ученые разрабатывают конструктор, с помощью которого школьники смогут делать «глаза» наноспутников
Самарец залез по газовой трубе в закрытый тамбур подъезда и обчистил жителей на 200 тысяч рублей
В Самаре мужчина на «Газели» догнал девушку на «пятнадцатой» и смял ей багажник