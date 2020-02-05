2020-02-05T11:23:49+03:00
Общество

Самарский депутат Хинштейн рассказал, как нужно наказывать чиновников за хамство

В КоАП готовы внести изменения, чтобы расширить значение слова «оскорбление»
Владислав КИРСАНОВ
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Госслужащие, которые «оторвались от земли» будут наказаныГосслужащие, которые «оторвались от земли» будут наказаныФото: er.ru
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Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил, что в ходе весенней сессии «Единой России» планируется уточнить понятие «оскорбление», которое закреплено в Кодексе об административных правонарушениях. Также чиновников будут жестче наказывать за хамство в адрес граждан.

– В доработке статьи может появиться термин «совершенное лицом, занимающим государственную должность». Либо будем вносить отдельный состав, который у нас тоже проработан, – сказал Хинштейн.

По его словам, партия намерена занимать жесткую позицию по отношению к тем госслужащим, которые считают себя выше людей, «оторвались от земли».

Напомним, что депутаты предложили штрафовать чиновников за высказывания, оскорбляющие россиян.

Ранее министр социального развития Самарской области Марина Антимонова возмутилась тем, что молодые мамы хотят зависеть от государства, а глава Самарского бюро медсоцэкспертизы Дмитрий Драч предложил наказывать «лже-инвалидов». Подобные же истории гремели по всей стране.

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Дмитрий Драч предложил привлекать «неправильных» пациентов к ответственности. За это его могут исключить из «Единой России» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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