«Это не пациенты, а экстремисты!»: глава самарской МСЭ пожаловался на лже-инвалидов

В Самаре разгорается очередной скандал из-за громкого заявления чиновника. Руководитель Самарского бюро медико-социальной экспертизы Дмитрий Драч разместил в соцсети публичный призыв бороться с «лже-инвалидами» и даже привлекать таких пациентов к ответственности.

- По поводу некоторых наших граждан, страдающих синдромом "пациентского экстримизма". Человек устроил одиночный пикет у Дома Правительства. Пошли на уступки. Оформили новое направление на МСЭ. Теперь - отказ от обследования и осмотра. Может быть таких граждан уже пора привлекать к ответственности с реальным сроком лишения свободы? Сколько можно издеваться над профессионалами, отдавшими ни один год медицине и здравоохранению? С этим надо заканчивать. Вместо того, чтобы заниматься людьми, реально нуждающимися в помощи -потеря конечности, зрения, слуха, органа, 50 процентов времени тратишь на аферистов, симулянтов, аггравантов, сутяжников, - написал чиновник у себя на страничке.

Чтобы получить инвалидность, пациентам приходится постаратьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заявление самарского чиновника резко осудил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он призвал в качестве наказания исключить Дмитрия Драча из рядов «Единой России» и даже разместил у себя на странице соответствующее голосование.

- Очередной пример чиновничьего хамства. Руководитель Самарского бюро МСЭ предлагает сажать инвалидов, которые одолевают его жалобами. Напомню, в прошлом году Дмитрий Драч сам едва не сел за хищение 200 млн. Самое время вернуться к тому уголовному делу, - написал Александр Хинштейн. - Поддерживаете ли вы мое предложение исключить его из «Единой России»?

Многие самарцы поддержали депутата: дескать, жалобы – это форма защиты конституционных прав, и надо ввести сроки для чиновников, которые на них не реагируют. Но некоторые пользователи заступились за Дмитрия Драча – мол, пациенты тоже не ангелы, а некоторые – так и вовсе ведут себя непорядочно и пытаются обмануть экспертов и ввести их в заблуждение.

- Это явление на самом деле существует, - пишет Виктор. - И Драч лишь озвучил его публично. Наказать его - значит спрятать голову в песок. Остальные будут от греха подальше раздавать инвалидности по показаниям и без.

Поддержали коллегу и другие представители врачебного сообщества: дескать пациентский экстремизм – вовсе не выдумка.

- Жалобщики отвлекают от работы не столько чиновников, они-то как раз не шибко отвлекаются, переадресовывая жалобы, сколько врачей. И инвалидность многие просто требуют, беря за горло, хотя все строго регламентировано приказами МСЭ, - делится врач-дерматовенеролог.

Какую ответственность понесет чиновник за громкое заявление – пока непонятно. Год назад он уже становился героем громкого скандала - его подозревали в хищении 200 миллионов рублей, однако эти подозрения не подтвердились.

Напомним, это не первое скандальное заявление самарских чиновников от медицины. Так, недавно министр здравоохранения Михаил Ратманов заявил, что главное предназначение женщины – рожать детей и предложил запретить проводить аборты в частных клиниках. А до этого заместитель министра здравоохранения Самарской области Мерген Бадма-Гаряев, комментируя пропажу из аптек преднизолона, заявил, что он «на фиг не нужен».

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

А вам приходилось сталкиваться с хамством чиновников?

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