2020-02-05T12:39:54+03:00
Общество

Спастись от транспортного коллапса: в Самаре может появиться подземный паркинг в районе Ипподрома

Жильцы просят сократить этажность будущего дома на 700 квартир
Владислав КИРСАНОВ
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Ситуация с парковкой в районе рискует стать критическойСитуация с парковкой в районе рискует стать критической
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Во вторник, 4 февраля, в Самаре на Московском шоссе в районе бывшего Ипподрома прошло выездное заседание комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям гордумы. Эту территорию готовят под жилую застройку. Депутаты встретились с жильцами дома № 322а на проспекте Кирова, которые обеспокоены тем, что строительство нового высотного дома на более чем 700 квартир создаст огромные трудности с парковкой.

– Компания-застройщик рассматривает вариант строительства многоуровневого подземного паркинга. Однако большинство людей не готовы покупать машиноместа, оставляя авто у подъезда. Это создает убытки, – говорится в сообщении городской думы.

Также существует вероятность строительства наземной парковки. Однако место под нее занято частными домами, многие из которых, по информации компании, возведены нелегально.

Жители выступили с просьбой сократить количество этажей в новом здании, однако и это тоже влечет за собой убытки для бизнеса. Стороны договорились встретиться после разработки проекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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