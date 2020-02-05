Спастись от транспортного коллапса: в Самаре может появиться подземный паркинг в районе Ипподрома
Во вторник, 4 февраля, в Самаре на Московском шоссе в районе бывшего Ипподрома прошло выездное заседание комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям гордумы. Эту территорию готовят под жилую застройку. Депутаты встретились с жильцами дома № 322а на проспекте Кирова, которые обеспокоены тем, что строительство нового высотного дома на более чем 700 квартир создаст огромные трудности с парковкой.
– Компания-застройщик рассматривает вариант строительства многоуровневого подземного паркинга. Однако большинство людей не готовы покупать машиноместа, оставляя авто у подъезда. Это создает убытки, – говорится в сообщении городской думы.
Также существует вероятность строительства наземной парковки. Однако место под нее занято частными домами, многие из которых, по информации компании, возведены нелегально.
Жители выступили с просьбой сократить количество этажей в новом здании, однако и это тоже влечет за собой убытки для бизнеса. Стороны договорились встретиться после разработки проекта.
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ИСТОЧНИК KP.RU