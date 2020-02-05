Спастись от транспортного коллапса: в Самаре может появиться подземный паркинг в районе Ипподрома

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:39:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 4 февраля, в Самаре на Московском шоссе в районе бывшего Ипподрома прошло выездное заседание комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям гордумы. Эту территорию готовят под жилую застройку. Депутаты встретились с жильцами дома № 322а на проспекте Кирова, которые обеспокоены тем, что строительство нового высотного дома на более чем 700 квартир создаст огромные трудности с парковкой.

– Компания-застройщик рассматривает вариант строительства многоуровневого подземного паркинга. Однако большинство людей не готовы покупать машиноместа, оставляя авто у подъезда. Это создает убытки, – говорится в сообщении городской думы.

Также существует вероятность строительства наземной парковки. Однако место под нее занято частными домами, многие из которых, по информации компании, возведены нелегально.

Жители выступили с просьбой сократить количество этажей в новом здании, однако и это тоже влечет за собой убытки для бизнеса. Стороны договорились встретиться после разработки проекта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре спросят мнение жителей о строительстве высоток на месте бывшего ипподрома

Местная компания предложила возвести дома с 0,3 парковочного места на одну квартиру (подробности)

Самарцы выступили против строительства высотки на территории ипподрома

Основная причина – нехватка парковочных мест (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU