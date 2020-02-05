Сегодня ночью в Самаре начнется ямочный ремонт на Московском шоссе

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:07:16+03:00

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Жители Самары пожаловались на плохое состояние дорожного полотна на Московском шоссе. По их словам, некоторые ямы достигают диаметра около 30 сантиметров. На сообщение автолюбителей ответил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов. Он потребовал от дорожников разобраться в ситуации.

– Подтверждаем, что приняли обращения граждан. В ночь на 6 февраля выходим на ямочный ремонт Московского шоссе, – заявили представители «СамараТрансСтроя» в твиттере.

Ранее стало известно, что все работы по ремонту магистрали займут несколько лет и затянутся минимум до 2023 года.

ИСТОЧНИК KP.RU