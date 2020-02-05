Сегодня ночью в Самаре начнется ямочный ремонт на Московском шоссе
Жители Самары пожаловались на плохое состояние дорожного полотна на Московском шоссе. По их словам, некоторые ямы достигают диаметра около 30 сантиметров. На сообщение автолюбителей ответил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов. Он потребовал от дорожников разобраться в ситуации.
– Подтверждаем, что приняли обращения граждан. В ночь на 6 февраля выходим на ямочный ремонт Московского шоссе, – заявили представители «СамараТрансСтроя» в твиттере.
Ранее стало известно, что все работы по ремонту магистрали займут несколько лет и затянутся минимум до 2023 года.
ИСТОЧНИК KP.RU