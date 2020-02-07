Главой «Самарской Луки» назначат бывшего руководителя областного Госнаркоконтроля
Новым начальником «Самарской Луки» в ближайшее время должен стать Евгений Березкин. С 2013 по 2015 год он возглавлял областное управление Госнаркоконтроля. До этого работал в транспортной милиции и ОВД Новокуйбышевска.
– Березкин уже навещал дирекцию нацпарка, провел «знакомство с хозяйством». Но официального назначения пока не было, – цитирует «Волга Ньюс» источников, близких к ситуации.
На данный момент исполняющим обязанности директора парка является Ольга Кожевникова. Ранее директор «Самарской Луки» Александр Губернаторов покинул свой пост после обысков. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что будет добиваться в отношении него возбуждения уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU