2020-02-07T09:32:23+03:00
Общество

Главой «Самарской Луки» назначат бывшего руководителя областного Госнаркоконтроля

Однако официальное назначение пока не состоялось
Владислав КИРСАНОВ
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Березкин возглавлял ведомство с 2013 по 2015 годБерезкин возглавлял ведомство с 2013 по 2015 год
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Новым начальником «Самарской Луки» в ближайшее время должен стать Евгений Березкин. С 2013 по 2015 год он возглавлял областное управление Госнаркоконтроля. До этого работал в транспортной милиции и ОВД Новокуйбышевска.

– Березкин уже навещал дирекцию нацпарка, провел «знакомство с хозяйством». Но официального назначения пока не было, – цитирует «Волга Ньюс» источников, близких к ситуации.

На данный момент исполняющим обязанности директора парка является Ольга Кожевникова. Ранее директор «Самарской Луки» Александр Губернаторов покинул свой пост после обысков. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что будет добиваться в отношении него возбуждения уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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