2020-02-07T16:25:26+03:00
Общество

Из-за роста простудных заболеваний "каникулы" в самарских школах продлили еще на одну неделю

Школьники будут заниматься на дому до 15 февраля
Анастасия ФИЛАТОВА
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Из-за гриппа и ОРВИ карантин в школах Самары продлили еще на одну неделюИз-за гриппа и ОРВИ карантин в школах Самары продлили еще на одну неделюФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Вынужденные каникулы, которые ввели в школах Самары 3 февраля из-за роста гриппа и ОРВИ, решили продлить еще на одну неделю. Дети не будут ходить на занятия в школы до следующей субботы, 15 февраля, включительно. Сообщения об этом в пятницу, 7 февраля, разослали родителям руководители учебных заведений.

- Работа с учениками будет проводиться в дистанционном режиме, - говорится в объявлении. Таким образом, школьники продолжат заниматься и делать уроки, но на дому.

Напомним, что изначально ограничения в самарских школах ввели из превышения эпидпорога в соседних областях, но в начале этой недели Роспотребнадозр 63 региона сообщил, что эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ был превышен и в Самарской области. Только за минувшую неделю вирус подхватили более 13 тысяч человек, среди них много детей в возрасте от 7 до 14 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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