2020-02-07T15:14:36+03:00
Общество

Чаще всего ездят жители Зубчаниновки: в мэрии рассказали об итогах первой недели работы «М-шаттлов» в Самаре

Новый транспортный проект пользуется популярностью среди горожан
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Чаще всего самарцы ездят на "М-шаттлах" с 7 до 8 часов и после 17 часовЧаще всего самарцы ездят на "М-шаттлах" с 7 до 8 часов и после 17 часовФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре чиновники отчитались о первой неделе работы «М-шаттлов». Напомним, гибридный маршрут «автобус-метро-автобус» в тестовом режиме запустили в понедельник, 3 февраля. Шаттлы курсируют по четырем маршрутам. Самым популярным оказался от кинотеатра «Луч» до станции метро «Юнгородок».

- Доля таких поездок в соотношении со остальными маршрутами составляет 60%. Также спросом пользуется маршрут, связывающий станцию «Юнгородок» и Зубчаниновское шоссе, - сообщил директор МП «Самарский метрополитен» Сергей Шамин.

По данным городской администрации, большая часть пассажиров пользуется «М-шаттлами» с 7:00 до 8:00 и после 17:00. Интервал движения автобусов составляет 10 минут, но иногда из-за пробок их приходится ждать несколько дольше. О «М-шаттлах» активно информируют пассажиров в метро, скоро просвещать самарцев о новом маршруте начнут и на железнодорожном вокзале. Как отмечают в дептрансе, если «М-шаттлы» и дальше будут пользоваться популярностью среди горожан, то их введут на постоянной основе и расширят число направлений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От Зубчаниновки до ж/д вокзала за 45 минут: как будут работать шаттлы до метро в Самаре

Рассказываем, насколько удлинится линия метро за счет "составов на колесах" и как можно будет платить за проезд в М-шаттлах (подробности)

"Для них нужны выделенные полосы": что думают самарцы о новых М-шаттлах до метро

Узнали у первых пассажиров, с каким и сложностями они столкнулись, будут ли пользоваться М-шаттлами дальше и куда еще хотели бы ездить с пересадкой по единой цене (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре прокуроры и следователи заинтересовались отсутствием газа в доме 89-летней женщины-ветерана
На Заводском шоссе в Самаре установили ограничение транзитного движения
В Самаре из-за эвакуации ТЦ «Аврора» изменили схему движения транспорта
В тольяттинской квартире найден труп бывшего инспектора ДПС с перерезанной шеей
Чаще всего к сети DOM.RU Wi-Fi подключаются по четвергам и пятницам
Стало известно, где пропадал 11-летний мальчик из Самары, которого искали несколько дней
Поиски пропавшей в Самаре женщины закончились страшной трагедией
Чаще всего ездят жители Зубчаниновки: в мэрии рассказали об итогах первой недели работы «М-шаттлов» в Самаре
Из-за роста простудных заболеваний "каникулы" в самарских школах продлили еще на одну неделю
Дал признательные показания: убийцу тольяттинского бойца ММА заключили под стражу
В Самаре изменили схему движения нескольких автобусных маршрутов
Срочная эвакуация: в Самаре произошло задымление в ТЦ «Аврора»