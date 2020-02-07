Чаще всего ездят жители Зубчаниновки: в мэрии рассказали об итогах первой недели работы «М-шаттлов» в Самаре

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:14:36+03:00

Чаще всего самарцы ездят на "М-шаттлах" с 7 до 8 часов и после 17 часов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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В Самаре чиновники отчитались о первой неделе работы «М-шаттлов». Напомним, гибридный маршрут «автобус-метро-автобус» в тестовом режиме запустили в понедельник, 3 февраля. Шаттлы курсируют по четырем маршрутам. Самым популярным оказался от кинотеатра «Луч» до станции метро «Юнгородок».

- Доля таких поездок в соотношении со остальными маршрутами составляет 60%. Также спросом пользуется маршрут, связывающий станцию «Юнгородок» и Зубчаниновское шоссе, - сообщил директор МП «Самарский метрополитен» Сергей Шамин.

По данным городской администрации, большая часть пассажиров пользуется «М-шаттлами» с 7:00 до 8:00 и после 17:00. Интервал движения автобусов составляет 10 минут, но иногда из-за пробок их приходится ждать несколько дольше. О «М-шаттлах» активно информируют пассажиров в метро, скоро просвещать самарцев о новом маршруте начнут и на железнодорожном вокзале. Как отмечают в дептрансе, если «М-шаттлы» и дальше будут пользоваться популярностью среди горожан, то их введут на постоянной основе и расширят число направлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU