В Самаре автобусы № 21м и 35 поедут в объезд из-за работ на Советской Армии

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:55:22+03:00

Общественный транспорт будет курсировать по измененной схеме из-за ремонта водовода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для движение закрыли участок от улицы Тихвинской до 8-ой Радиальной

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В Самаре из-за ремонта водовода на улице Советской Армии с 22:00 пятницы, 7 февраля, закроют движение на участке от улицы Тихвинской до 8-ой Радиальной. Ограничения коснутся и общественного транспорта. Автобус № 35 и маршрутку № 21м пустят в объезд.

- Просим горожан с пониманием отнестись к данным мерам и заранее планировать свой маршрут следования, - обратились к жителям представители администрации Самары.

Автобусы № 35 в направлении НФС временно будут ездить по следующему маршруту: улица Советской Армии – улица Тихвинская – улица Гастелло – улица Ново-Садовая – улица Советской Армии и далее - по обычной схеме. В направлении Дома молодежи: по улице Советской Армии – улице 8-я Радиальной – улице Гастелло – улице Тихвинской – улице Советской Армии, потом - по своему маршруту.

Что касается маршруток № 21м, то в направлении НФС они будут ездить по улицам Советской Армии, Тихвинской, Ново-Садовой и далее по обычной схеме, а в направлении Дома молодежи - по улицам Советской Армии, 8-ой Радиальной, Гастелло, Тихвинской, Советской Армии.

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ИСТОЧНИК KP.RU