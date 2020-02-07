В Самаре автобусы № 21м и 35 поедут в объезд из-за работ на Советской Армии
В Самаре из-за ремонта водовода на улице Советской Армии с 22:00 пятницы, 7 февраля, закроют движение на участке от улицы Тихвинской до 8-ой Радиальной. Ограничения коснутся и общественного транспорта. Автобус № 35 и маршрутку № 21м пустят в объезд.
- Просим горожан с пониманием отнестись к данным мерам и заранее планировать свой маршрут следования, - обратились к жителям представители администрации Самары.
Автобусы № 35 в направлении НФС временно будут ездить по следующему маршруту: улица Советской Армии – улица Тихвинская – улица Гастелло – улица Ново-Садовая – улица Советской Армии и далее - по обычной схеме. В направлении Дома молодежи: по улице Советской Армии – улице 8-я Радиальной – улице Гастелло – улице Тихвинской – улице Советской Армии, потом - по своему маршруту.
Что касается маршруток № 21м, то в направлении НФС они будут ездить по улицам Советской Армии, Тихвинской, Ново-Садовой и далее по обычной схеме, а в направлении Дома молодежи - по улицам Советской Армии, 8-ой Радиальной, Гастелло, Тихвинской, Советской Армии.
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ИСТОЧНИК KP.RU