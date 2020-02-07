Стала известна причина эвакуации ТЦ «Аврора»
Сегодня днем, в Самаре произошло ЧП в торговом центре «Аврора». Сообщалось о том, что на цокольном этаже здания произошло задымление. В результате этого сработала пожарная сигнализация, на место приехали спецподразделения.
– Установлено, что на 0-м этаже произошло короткое замыкание вентилятора во временной вентиляционной системе без последующего возгорания, – сообщили в пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, что из-за происшествия сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть движение на пересечении улиц Аэродромной и Авроры. Поэтому некоторые автобусные маршруты были вынуждены изменить схему движения. Отмечается, что сейчас торговый центр работает в прежнем режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU