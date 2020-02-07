2020-02-07T18:23:06+03:00
Общество

Стала известна причина эвакуации ТЦ «Аврора»

К счастью, никто не погиб и не пострадал
Владислав КИРСАНОВ
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Причиной задымления стало короткое замыкание в вентиляцииПричиной задымления стало короткое замыкание в вентиляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня днем, в Самаре произошло ЧП в торговом центре «Аврора». Сообщалось о том, что на цокольном этаже здания произошло задымление. В результате этого сработала пожарная сигнализация, на место приехали спецподразделения.

– Установлено, что на 0-м этаже произошло короткое замыкание вентилятора во временной вентиляционной системе без последующего возгорания, – сообщили в пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что из-за происшествия сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть движение на пересечении улиц Аэродромной и Авроры. Поэтому некоторые автобусные маршруты были вынуждены изменить схему движения. Отмечается, что сейчас торговый центр работает в прежнем режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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