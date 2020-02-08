За макулатурой самарцев приедет экомибиль

8 Февр. 2020 2020-02-08T09:07:30+03:00

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В Самаре пройдет благотворительной акции «Сдай макулатуру — сохрани лес». С 10 февраля по городу будет ездить специальный экомобиль и собирать на переработку газеты, книги, тетради, журналы (не глянцевые), брошюры, архивы, черновики, блокноты, крафт-мешки, картон любых марок (кроме электротехнического и обувного). Маршрут экологического транспорта составят согласно заявкам на вывоз макулатуры, которые можно подать с 3 по 10 февраля по телефону: 8-927-акуатурой 685-98-53.

- Главная цель благотворительной акции «Сдай макулатуру — сохрани лес» — привлечь внимание общественности к тому, что макулатура является ценным материалом, пригодным для дальнейшего использования в качестве вторичного сырья. А это и есть осознанное использование природных ресурсов планеты, — высказался руководитель экологического управления регионального оператора ЭкоСтройРесурс Екатерина Луценко. — Собранное вторсырье отправится на переработку, а полученные средства — на благотворительность.

Это уже вторая подобная акция регионального оператора. Первый раз макулатуру собирали в сентябре 2019 года. Тогда совместными усилиями собрали 27 тонн вторсырья. На вырученные средства помогли самарскому пансионату для детей-инвалидов, в котором проживает 227 воспитанников в возрасте от четырех до 18 лет. Как и тогда, сейчас сдать ненужные бумаги могут все жители, предприятия, учебные заведения, общественные организации и учреждения города. Тонна макулатуры позволяет произвести столько же готовых изделий из бумаги. Это экономит 4-5 кубометров древесины. Поэтому переработка макулатуры — хороший способ не только сократить количество мусора, но и уменьшить вырубку лесов.

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ИСТОЧНИК KP.RU