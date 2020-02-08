2020-02-08T10:16:27+03:00
Общество

В Самаре на несколько часов перекроют улицу Пионерская и пустят автобусы в объезд

Движение ограничат уже в понедельник, 10 февраля
Евгения ВАСИНА
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Проезд будет ограничен всего несколько часовПроезд будет ограничен всего несколько часовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В День памяти сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, в Самаре на несколько часов ограничат движение по улицы Пионерская. 10 февраля с 09:00 до 11:00 транспорт не сможет проехать от улицы Алексея Толстого до улицы Куйбышева. Исключение сделают лишь для троллейбусов и спецмашин.

Общественный транспорт – автобусы маршрутов №№ 11, 24, 37, 47, 48д, 48к, 61, 80, 92, 205, 295 – в эти часы будет ходить по скорректированной схеме, по улице Комсомольская.

Городская администрация просит самарцев быть чуть внимательнее и заблаговременно спланировать маршрут следования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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