Самарские коммунальщики недовольны расположением детских площадок

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:11:24+03:00

Расположение площадок затрудняет ремонт и несет опасность для детей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Все это очень усложняет ремонт на инженерных сетях

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В начале февраля представители «РКС-Самара» в очередной раз столкнулись с проблемой расположения детских площадок в городе. Многие из них, по словам коммунальщиков, располагаются прямо над сетями водоснабжения.

– «РКС-Самара» не занимается восстановлением детских площадок после устранения проблем на сетях, поскольку это противоречит действующему законодательству, – говорится в сообщении.

Сообщается, что установка таких конструкций должна согласовываться со всеми собственниками инженерных коммуникаций. Помимо того, что расположение площадок очень затрудняет ремонт, оно также несет потенциальную опасность для детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU