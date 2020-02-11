2020-02-11T14:11:24+03:00
Общество

Самарские коммунальщики недовольны расположением детских площадок

Все это очень усложняет ремонт на инженерных сетях
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Расположение площадок затрудняет ремонт и несет опасность для детейРасположение площадок затрудняет ремонт и несет опасность для детейФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

В начале февраля представители «РКС-Самара» в очередной раз столкнулись с проблемой расположения детских площадок в городе. Многие из них, по словам коммунальщиков, располагаются прямо над сетями водоснабжения.

– «РКС-Самара» не занимается восстановлением детских площадок после устранения проблем на сетях, поскольку это противоречит действующему законодательству, – говорится в сообщении.

Сообщается, что установка таких конструкций должна согласовываться со всеми собственниками инженерных коммуникаций. Помимо того, что расположение площадок очень затрудняет ремонт, оно также несет потенциальную опасность для детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из провалов идет пар: в Самаре часть детской площадки на улице Дачной ушла под землю

Из-за повреждения на теплосетях во дворе образовалось шесть «кратеров» (подробности)

До беды недалеко: самарские коммунальщики напомнили об опасности размещения детских площадок на сетях

В областной столице десятки игровых зон установлены на водопроводных и канализационных линиях (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарские коммунальщики недовольны расположением детских площадок
Определился соперник гандбольной «Лады» по четвертьфиналу Кубка ЕГФ
Налили и выпили: сотрудники «Самарских коммунальных систем» лично попробовали «желтую воду»
Зрители Зимнего Грушинского фестиваля отправятся домой на ночном общественном транспорте
«Крылья Советов» определились с заявкой на «Кубок ФНЛ»
Летом возобновятся прямые рейсы из Самары в Крым
Самарцы оценили фильм «Хищные птицы» в уникальном формате ScreenX
В Самарской области сохранится морозная погода
Крем-мед, мед с фисташкой и морской солью, фруктовые чипсы: самарцам предлагают выбрать необычный и полезный подарок на праздники
Следователи разберутся, почему онкобольной в Самаре приходится ежедневно ездить в больницу за одной таблеткой
В Самарской области задержали драгдилера из ближнего зарубежья
Как будут ходить электрички в Самаре в февральские праздники
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 7,9%