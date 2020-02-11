Самарские коммунальщики недовольны расположением детских площадок
В начале февраля представители «РКС-Самара» в очередной раз столкнулись с проблемой расположения детских площадок в городе. Многие из них, по словам коммунальщиков, располагаются прямо над сетями водоснабжения.
– «РКС-Самара» не занимается восстановлением детских площадок после устранения проблем на сетях, поскольку это противоречит действующему законодательству, – говорится в сообщении.
Сообщается, что установка таких конструкций должна согласовываться со всеми собственниками инженерных коммуникаций. Помимо того, что расположение площадок очень затрудняет ремонт, оно также несет потенциальную опасность для детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU