2020-02-12T10:16:15+03:00
Общество

На «Самара Арене» пройдет очередной турнир по киберфутболу

Организатором выступит клуб «Крылья Советов»
Владислав КИРСАНОВ
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Мероприятие состоится 24 февраля и начнется в 9 утраМероприятие состоится 24 февраля и начнется в 9 утраФото: Альберт ДЗЕНЬ
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24 февраля на стадионе «Самара Арена» пройдет турнир по FIFA среди болельщиков «Крыльев Советов». Мероприятие начнется в 9 утра. К соревнованиям допускаются молодые люди, достигшие 18-летнего возраста. Кроме того, все участники получат два билета на матч КС – «Оренбург», который состоится 28 февраля.

– Вход участников на турнир будет осуществляться с 9:00 до 10:00 через GATE 4 при себе иметь паспорт! До 10:30 необходимо будет внести свое имя в регистрационный список для формирования сетки. Турнир пройдет на приставках Sony Playstation 4, – говорится в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов».

Кроме того, пришедшим нельзя проносить с собой планшеты, ноутбуки, фотоаппараты и продукты питания. Для всех желающих будет работать точка кейтеринга. В прошлом году в аналогичном турнире поучаствовали более 300 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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