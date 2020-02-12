2020-02-12T15:35:31+03:00
Общество

В Самарской области больше месяца ищут пропавшего подростка

Правоохранители просят помочь в поисках 14-летнего парня
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Подростка не могут найти с начала январяПодростка не могут найти с начала январяФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции продолжают поиски 14-летнего Егора Барыша, который 6 января вышел из социального учреждения Отрадного и пропал без вести.

На вид мальчику 14-15 лет, рост 165-168 см, черные короткие волосы, карие глаза, худощавое телосложение. Он был одет в черную куртку с капюшоном, светло-серую толстовку, белые кроссовки Adidas.

– Стражи порядка обращаются с просьбой сообщить любую имеющуюся информацию о разыскиваемом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(84661)2-56-48; 2-34-17 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), – говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Отрадном разыскивают пропавших 14-летнего парня и 15-летнюю девушку

Один из подростков перестал выходить на связь 6 января, а второй - 15 января (подробности)

Стала известна судьба пропавшего подростка в Отрадном

Волонтеры поискового отряда сообщили, что с ребенком все в порядке (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В аэропорту Курумоч решили продлить акцию по снижению цен на долгосрочную парковку
Всего-то сделал замечание: в Сочи неизвестные поломали ребра жителю Самары
Стало известно, когда в Самаре стартует новый этап распределения свободных мест в детсадах
На 72-м году жизни скончался экс-директор сызранского филиала СамГТУ
В Конституции России могут появиться слова о вере в Бога
Диана Арбенина и «Ночные Снайперы» выступят в Самаре в рамках грандиозного юбилейного тура
В Самарской области больше месяца ищут пропавшего подростка
За год АвтоВАЗ расстался с сотнями сотрудников
Пугает тольяттинских должников: «пирамида позора» командирована в Автоград
Билайн отдает самарцам смартфоны Samsung за полцены
В Самаре начали демонтировать незаконное кафе возле памятника погибшим военным шоферам
В Самаре две фирмы оштрафовали на 25 млн рублей за имитацию конкуренции на торгах
Разведчики из миротворческой бригады ЦВО впервые получили парашюты
И чисто, и быстро: на Московском шоссе в Самаре пассажир легковушки подметал асфальт
В Самаре разрабатывают уникальный материал, который сможет заменить металл в корпусах мини-спутников
Ученые Самарского университета приступили к созданию «машины времени» для археологов
В Самаре к юбилею трамвая выпустили транспортные карты с авторскими рисунками
В Самаре горожане недовольны «грязной» набережной
Билайн Бизнес запустил биржу каналов связи
С «Самарского жиркомбината» массово уволили сотрудников
Экскаваторы, краны и тонны песка: как выглядит строительство моста через Волгу у Климовки с воздуха
Заплати, потом лети: в Самарской области должника не выпустили за пределы страны
Право на жизнь с момента зачатия: в Конституцию России предложили внести изменения
В Самаре перенесли зимний фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»