В Самарской области больше месяца ищут пропавшего подростка

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:35:31+03:00

Подростка не могут найти с начала января Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции продолжают поиски 14-летнего Егора Барыша, который 6 января вышел из социального учреждения Отрадного и пропал без вести.

На вид мальчику 14-15 лет, рост 165-168 см, черные короткие волосы, карие глаза, худощавое телосложение. Он был одет в черную куртку с капюшоном, светло-серую толстовку, белые кроссовки Adidas.

– Стражи порядка обращаются с просьбой сообщить любую имеющуюся информацию о разыскиваемом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(84661)2-56-48; 2-34-17 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), – говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Отрадном разыскивают пропавших 14-летнего парня и 15-летнюю девушку

Один из подростков перестал выходить на связь 6 января, а второй - 15 января (подробности)

Стала известна судьба пропавшего подростка в Отрадном

Волонтеры поискового отряда сообщили, что с ребенком все в порядке (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU