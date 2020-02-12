В Самарской области больше месяца ищут пропавшего подростка
Сотрудники полиции продолжают поиски 14-летнего Егора Барыша, который 6 января вышел из социального учреждения Отрадного и пропал без вести.
На вид мальчику 14-15 лет, рост 165-168 см, черные короткие волосы, карие глаза, худощавое телосложение. Он был одет в черную куртку с капюшоном, светло-серую толстовку, белые кроссовки Adidas.
– Стражи порядка обращаются с просьбой сообщить любую имеющуюся информацию о разыскиваемом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(84661)2-56-48; 2-34-17 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), – говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU