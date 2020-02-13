2020-02-13T16:53:18+03:00
Общество

Самарские полицейские спасли жизнь задыхающейся двухлетней девочке

Правоохранители оперативно доставили ребенка с астмой в больницу
Владислав КИРСАНОВ
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Сотрудники сопроводили автомобиль с ребенком до больницыСотрудники сопроводили автомобиль с ребенком до больницыФото: ГУ МВД России по Самарской области
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На улице Народной в Самаре едва не случилась трагедия. В автомобиле местного жителя была двухлетняя дочь, у которой случился приступ астмы. Пока мать тщетно пыталась помочь ребенку, мужчина обратился к дежурившим рядом сотрудникам ГИБДД.

– Инспекторы, понимая всю серьезность положения, передали дежурному сообщение о случившемся и, включив звуковую и световую сигнализацию, сопроводили автомобиль с ребенком до ближайшей детской больницы, – сообщает пресс-служба облГлавка.

Благодаря своевременной помощи сотрудников полиции девочку спасли. Медики оказали ей необходимую помощь, и опасность миновала. Семья спасенной выразила полицейским благодарность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Самарские полицейские спасли жизнь задыхающейся двухлетней девочке
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