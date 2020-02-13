Самарские полицейские спасли жизнь задыхающейся двухлетней девочке
На улице Народной в Самаре едва не случилась трагедия. В автомобиле местного жителя была двухлетняя дочь, у которой случился приступ астмы. Пока мать тщетно пыталась помочь ребенку, мужчина обратился к дежурившим рядом сотрудникам ГИБДД.
– Инспекторы, понимая всю серьезность положения, передали дежурному сообщение о случившемся и, включив звуковую и световую сигнализацию, сопроводили автомобиль с ребенком до ближайшей детской больницы, – сообщает пресс-служба облГлавка.
Благодаря своевременной помощи сотрудников полиции девочку спасли. Медики оказали ей необходимую помощь, и опасность миновала. Семья спасенной выразила полицейским благодарность.
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ИСТОЧНИК KP.RU