2020-02-13T20:52:43+03:00
Общество

Весь пьедестал заняли девушки: в Самарской области завершился третий этап гонки на собачьих упряжках «Волга Квест — 2020»

Одну из участниц наградили за самый лучший уход за собаками
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Девушки на Средней Волге оказались быстрее мужчин-каюровДевушки на Средней Волге оказались быстрее мужчин-каюровФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области продолжается международная гонка на собачьих упряжках «Волга Квест — 2020». 10 февраля она достигла своего экватора — завершился ее третий этап, который стал заключительным для участников Средней Волги.

Как рассказали организаторы, весь пъедестал победителей заняли девушки. Первое место в дистанции на 250 км получила москвича Анна Еремина и ее метисы, «серебро» и «бронзу» завоевали гости из Санкт-Петербурга — Мария Федорова и Олеся Каримова на сибирских хаски.

- Интересно было смотреть динамику своих собак, возможности., оценит собперников. По самой трассе тоже достаточно интересно, потому, что это рельеф. У нас в Питере нет рельефа, поэтому подготовиться на нем сложно и мы на «плоскаче» набираем этом километраж, для выносливости, - поделилась впечатлениями Мария Федорова.

Кстати, девушка получила еще одну награду. Она стала Лучше в номинации «Лучший уход за собаками». Мария не получила ни одного замечания от ветеринарной бригады «Волга Квеста».

Организаторы гонки, тем временем готовят пьедестал для победителей Большой Волги. Спортсмены стартовали на этой дистанции 12 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улице Гагарина Hyundai протаранил два автомобиля KIA
Весь пьедестал заняли девушки: в Самарской области завершился третий этап гонки на собачьих упряжках «Волга Квест — 2020»
«Влетела в столб и задымилась»: на углу улиц Маяковского и Самарской произошло серьезное ДТП
В Самарской области выросло количество погибших от синтетических наркотиков
"Давай за ВАЗ!": за гимн Тольятти заплатят 200 тысяч рублей
Новая подстанции в Южном городе обеспечит мощность, сравнимую с энергопотреблением Чапаевска
В Самаре весной выберут самую красивую девочку страны
Самарские полицейские спасли жизнь задыхающейся двухлетней девочке
Стали известны победители конкурса ко Дню всех влюбленных в Самаре
Захотел благодарность в 1 млн рублей: следователи завели уголовное дело на экс-судью из Тольятти
Вместо рынка: на пересечении Авроры и Аэродромной в Самаре появится просторный сквер
Более 43 тысяч горожан подключились к Wi-Fi на ледовых катках Самары