Дмитрий Азаров приостановил присоединение Южного города к Самаре
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался по поводу присоединения Южного города к Самаре. Отметим, жители микрорайона негативно отреагировали на возможность этого события и даже собирали подписи против.
– Мой принцип в работе – принимать решения, посоветовавшись с людьми. Эта сложная тема – не исключение. На данном этапе все процедуры включения Южного города в состав Самары прекращаются, – написал Дмитрий Азаров в своем твиттере.
Он поручил главе Волжского района «взвесить все за и против», узнать мнение каждого жителя. Ранее активисты заявили, что боятся исключения микрорайона из федеральных программ, а также повышения тарифов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Жители «Южного города» собрали 2,5 тысячи подписей против присоединения к Самаре
По мнению граждан, после включения в состав столицы губернии вырастет цена на детские сады, тарифы на электроэнергию, повысятся налоги (подробности)
Жители Южного города выступили против присоединения микрорайона к Самаре
Люди уверены, что нововведение лишит их низких тарифов на ЖКХ и доплат к зарплате (подробности)
В состав Самары включат микрорайоны «Кошелев-Парк» и Южный город
Подписано соответствующее постановление регионального правительства (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU