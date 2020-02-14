2020-02-14T09:22:57+03:00
Общество

Дмитрий Азаров приостановил присоединение Южного города к Самаре

Об этом глава региона написал в своем твиттере
Владислав КИРСАНОВ
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Дмитрий Азаров поручил главе Волжского района узнать мнение жителей микрорайонаДмитрий Азаров поручил главе Волжского района узнать мнение жителей микрорайонаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался по поводу присоединения Южного города к Самаре. Отметим, жители микрорайона негативно отреагировали на возможность этого события и даже собирали подписи против.

– Мой принцип в работе – принимать решения, посоветовавшись с людьми. Эта сложная тема – не исключение. На данном этапе все процедуры включения Южного города в состав Самары прекращаются, – написал Дмитрий Азаров в своем твиттере.

Он поручил главе Волжского района «взвесить все за и против», узнать мнение каждого жителя. Ранее активисты заявили, что боятся исключения микрорайона из федеральных программ, а также повышения тарифов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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