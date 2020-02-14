В Самару приехал первый электробус

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:35:40+03:00

Он прибыл в столицу региона из Беларуси

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Очевидцы в социальных сетях поделились фотографией прибывшего в Самару электробуса. Его привезли в городское депо № 1 на пересечении Мичурина и Чкалова. В ближайшее время начнется тестирование транспортного средства.

- Электробус привезли - заживем теперь. Уже чувствую, как воздух чище становится, - делятся мнением о новом виде общественного транспорта в соцсетях самарцы.

Планируется, что экологически чистый маршрут будет курсировать от Губернского рынка до Южного города. В день он будет совершать шесть рейсов. Ранее в Самару привезли две зарядные станции, а сам электробус будет протестирован в условиях местной погоды. По итогам этого теста будет принято решение о закупке или не закупке транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU